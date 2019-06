Perú vs. Brasil: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el compromiso por la Copa América 2019?

Este sábado 22 de junio, las selecciones de Perú y Brasil chocarán en el Arena Corinthians de Sao Paulo por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. El encuentro arrancará a las 14:00 horas en nuestro país vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes; mientras que en territorio ‘carioca’, exactamente en Brasilia, el partido se jugará a las 16:00 horas vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play.

El ‘equipo de todos’ medirá fuerzas con el anfitrión del certamen luego de vencer 3-1 a Bolivia en la segunda jornada y sumar cuatro puntos en la tabla, una estadística que lo mantiene con posibilidades de acceder a los cuartos de final. Incluso podría acabar primero en su zona, si en caso llega a derrotar a la ‘Verdeamarela’.

Para el partido con Brasil, Perú, una vez más, podrá contar con su principal carta en el ataque, Paolo Guerrero, quien anotó en la victoria frente a los altiplánicos y es el máximo goleador activo de la Copa América con 12 anotaciones, junto al chileno Eduardo Vargas.

Paolo Guerrero anotó, hasta el momento, un gol en la Copa América 2019. (AFP)

El capitán de la selección peruana conoce como pocos a Tite (actual entrenador de la ‘Canarinha’), pues él lo comandó en la obtención del Mundial de Clubes de 2012 ante el Chelsea cuando jugaba para el Corinthians.

"Vamos a hacer todo por ganar porque queremos clasificar", avisó el ahora jugador del Inter de Porto Alegre, en la previa del vibrante encuentro por la Copa América 2019, según apunta la agencia AFP.

(AFP) Perú ganó 3-1 a Bolivia en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) AFP

La única duda en el elenco de Ricardo Gareca para el choque con la ‘Verdeamarela’ sería si podrá jugar o no Carlos Zambrano, quien aquejó una molestia en la victoria 3-1 ante Bolivia y el jueves no entrenó con sus compañeros. En su reemplazo podría ingresar Miguel Araujo.

Brasil, por otro lado, afrontará un nuevo desafío en la Copa América 2019 teniendo también la obligación de ganar para asegurar su pase a los cuartos de final, pues, de momento, cuenta con cuatro puntos en su bolsillo, al igual que su próximo rival.

Precisamente, el partido con Perú, será una nueva oportunidad que tendrá la ‘Canarinha’ para reconquistar a su hinchada. Y es que si bien en su primera presentación en el certamen goleó 3-0 a Bolivia, no convenció con su juego, y mucho menos lo hizo ahora último que empató 0-0 con Venezuela en la segunda fecha del Grupo A.

Philippe Coutinho anotó, hasta el momento, dos goles en la Copa América 2019. (AFP)

"Tenemos mucha motivación, es un juego muy importante, muy difícil y un adversario muy calificado como todos los que han venido a la Copa América", dijo Philippe Coutinho, de acuerdo a la citada fuente.

Brasil podrá contar con Arthur para el partido con Perú, luego que el jugador se recuperara de un golpe contra los ‘petroleros’, pero Fernandinho es duda por una lesión en la rodilla derecha.



(AFP) Brasil empató 0-0 con Venezuela en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Perú vs. Brasil: jugadores ‘en capilla’

Perú deberá cuidarse de las amonestaciones, pues cuatro de sus jugadores (Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, André Carrillo y Renato Tapia) podrían perderse el partido de la siguiente ronda de la Copa América 2019 si reciben una tarjeta amarilla y clasifican.

En el lado de Brasil, Casemiro y Coutinho (por la misma razón que los futbolistas peruanos) corren el riesgo de no estar en un hipotético choque de cuartos.



Las cuentas

El equipo que gane entre Perú y Brasil sumará siete puntos e irá a cuartos de final de la Copa América 2019 como primero del Grupo A. La otra escuadra deberá esperar el marcador entre Venezuela, que tiene dos puntos, y Bolivia, que no ha sumado, en Belo Horizonte.

Si hay empate entre el ‘equipo de todos’ y la ‘Verdeamarela’, y la ‘Vinotinto’ vence a los altiplánicos, los dos clasificados se definirán por diferencia de gol y el tercero deberá esperar los resultados de las otras llaves.

Si Venezuela pierde, Brasil y Perú pasarán a cuartos; mientras que Bolivia tendría que esperar a quedar como uno de los dos mejores terceros.



Perú vs. Brasil: alineaciones posibles

Perú : Pedro Gallese, Luís Advincula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Andy Polo, Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison, Roberto Firmino y David Neres.

DT: Tite.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Televisa Deportes, Azteca 7, Azteca Deportes, Nu9ve, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol TV, Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 17:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 17:00 horas vía Tigo Sports