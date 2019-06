¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el duelo contra Bolivia para la Copa América 2019

Perú afrontará un nuevo desafío en la Copa América 2019 cuando se enfrente a su similar de Bolivia este martes 18 de junio por la segunda fecha del Grupo A. El partido se jugará en el estadio Maracaná a las 16:30 horas en nuestro país con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

A raíz de la igualdad 0-0 frente a Venezuela en el debut del certamen, los dirigidos por Ricardo Gareca sumaron un punto para ubicarse en el segundo lugar de su zona, por detrás de Brasil, que es líder con tres unidades.

Si bien el resultado obtenido en el choque con la ‘Vinotinto’ dejó un mal sabor de boca en Perú, sobre todo por los dos goles anulados luego de la revisión del VAR, el ‘equipo de todos’ todavía tiene chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2019.

Perú empató 0-0 con Venezuela en la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP)

Para acercarse más a ese objetivo inmediato, la escuadra nacional deberá vencer sí o sí a su próximo rival, Bolivia, que no se la pondrá nada fácil, pues también está obligada a ganar si quiere seguir con vida en la Copa América 2019.

Y es que los dirigidos por Eduardo Villegas marchan últimos en el Grupo A con 0 puntos, producto de haber perdido frente a Brasil por 3-0 en la primera jornada.

Bolivia no pudo con Brasil y cayó 3-0 en la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP)

Debido a la situación que atraviesan ambas escuadras, el partido promete ser muy intenso. Tanto el empate como la derrota complicarían a las dos selecciones de acceder a los cuartos de final del torneo.

El encuentro entre Perú y Bolivia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019 será arbitrado por el ecuatoriano Roddy Zambrano, con sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero por las bandas.



Perú vs. Bolivia: alineaciones posibles

Perú : P. Gallese, M. Trauco, L. Abram, C. Zambrano, L. Advíncula, R. Tapia, Y. Yotún, C. Gonzáles, C. Cueva, J. Farfán y P. Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Bolivia: C. Lampe, M. Bejarano, A. Jusino, L. Haquin, D. Bejarano, A. Chumacero, F. Saucedo, L. Justiniano, E. Saavedra, R. Castro y M. Moreno.

DT: Eduardo Villegas.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 16:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 16:30 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 18:30 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 18:30 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 16:30 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 17:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 16:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 18:30 horas vía vera+, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Paraguay: 17:30 horas vía Tigo Sports.

Venezuela: 17:30 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 17:30 horas vía Tigo Sports.