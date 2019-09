Selección Peruana







Perú citó 13 jugadores de Universitario y Sporting Cristal que se enfrentarán en plena fecha FIFA Entre la selección peruana mayor y la sub 23, han citado 13 jugadores que no estarán en el Universitario vs. Sporting Cristal del próximo 12 de octubre. Además, dos extranjeros se irían a sus selecciones.