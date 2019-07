Pedro Gallese contó cómo superó la goleada 5-0 que le hizo Brasil y se preparó para la final de la Copa América

La selección peruana se coronó subcampeón de la Copa América 2019 tras perder 3-1 contra su rival Brasil en el Maracaná, pero muchas fueron las figuras de la 'Blanquirroja' que resaltaron con luz propia, una de ellas fue el arquero Pedro Gallese , quien pasó de villano a héroe en dos partidos.

"Ahora aún un poco triste por no cumplir el objetivo que nos pusimos todos, de salir primeros. Igual el grupo está un poco triste, está golpeado, pero nos quedamos tranquilos porque tenemos equipo para salir adelante", dijo Pedro Gallese.

Además, reiteró que le chocó ver las premiaciones de la Copa Sudamericana "desde abajo". "Es lo que nos queda marcado, pero también nos queda marcado que este equipo va para mucho más", dijo a la prensa.



Al ser consultado sobre cómo superó la goleada 5-0 de Brasil y cómo se recuperó tan rápido en el siguiente partido que fue contra Chile y los goleamos 3-0, Gallese reconoció su error, pero pasó la página siempre con la vista al frente.

"Contra Brasil tuve un error, después de ese tuve un par de atajadas más. Me quedo con el apoyo de mi familia y de mis compañeros, incluso los que no estaban. Eso me ayudó bastante para salir adelante", reveló Pedro Gallese.

Su esposa Claudia Díaz lo defendió con uñas y dientes tras las críticas que rápidamente le llovieron. "Hay gente muy extraña en este mundo. Calumnian, juzgan, se burlan y desprecian. Y entonces vuelve a casa y no logran entender por qué sus vidas están llenas de amargura y desilusión. Cogen el celular y buscan joder reflejando así todo lo infelices que son", escribió a través de sus redes sociales.