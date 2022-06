Un tipazo. El portero de la selección peruana, Pedro Gallese, tuvo un gran gesto con un pequeño hincha español que llegó al RCD Stadium el pasado domingo para alentar a la blanquirroja en un amistoso ante Nueva Zelanda.

Mediante Twitter, Gustavo Galarreta, padre del pequeño portero, hizo saber que había recorrido más de mil kilómetros con su hijo para ver el encuentro amistoso entre Perú y Nueva Zelanda y un sueño: conocer al portero y capitán de la selección peruana.

Sin embargo, lamentó que no haya podido concretar el sueño de conocer a Pedro Gallese, a quien le dedicó un cartel. “Seguro que algún día lo alcanzará”, indicó en su tuit.

Ayer mi hijo recorrió más de 1000 Km para ver ganar a su @TuFPF . También fue con un sueño ,no pudo ser. Seguro que algún día lo alcanzará @pedrogallese .

Enhorabuena por la victoria 👏🏻👏🏻👏🏻💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/EwO3dcFpD1 — Gustavo Galarreta (@GusGalarreta) June 6, 2022

Sin embargo, quizá lo que no se esperó fue que Gallese respondiera a la publicación, quien cortésmente lo invitó al hotel donde concentra la selección nacional para que pueda conocer al joven, quien también es portero.

“Con gusto si mañana va al hotel lo podría conocer”, respondió el portero de la blanquirroja.

La respuesta no se hizo esperar y, mediante un vídeo, el joven portero agradeció la invitación, visiblemente emocionado: “Muchas gracias, es una oportunidad que yo no me lo creo, mañana estamos ahí”, respondió.

El gran corazón de los jugadores de la selección peruana una vez más quedó al descubierto y seguro que el joven español e hincha de la blanquirroja, pasará un gran momento al conocer a uno de sus jugadores favoritos.

