Luego del empate entre la selección peruana y su similar de Ecuador, las críticas en las rede sociales de parte de los hinchas se hicieron sentir. Especialmente al delantero Santiago Ormeño, quien no tuvo una buena jornada y fue reemplazado por Alex Valera.

Y fue justamente el delantero de Universitario quien provocó la jugada que terminó con el gol de Edison Flores, pues luchó un balón en área contrario que originó el centro de Luis Advíncula para el empate entre ambas selecciones.

En ese marco, Ormeño fue objeto de varias críticas, muchas de ellas, destructivas y muchos de sus compañeros salieron en su defensa, uno de ellos fue el mismo Alex Valera, quien vivió una situación muy similar en el pasado.

“Su situación es muy complicada, muy fea. Yo también la he pasado y creo que, a pesar de que somos futbolistas, también tenemos sentimientos. A veces, esos comentarios nos tumban”, declaró el delantero nacional, en diálogo con Willax Deportes.

Valera aseguró que su compañero tendrá su revancha, tal cual él la tuvo en su momento, destacando el valor humano de Ormeño y el grupo que conforma la selección nacional.

“Ta vez, no todos tenemos esa misma personalidad de recuperarnos ante estas situaciones, pero también somos autocríticos y tratamos de corregir. Que en un partido no te salgan las cosas, no quiere decir que eres un mal jugador. Para mí, Santiago es una buena persona y un gran jugador. Seguramente, tendrá una nueva oportunidad y la sabrá aprovechar”, agregó.

El siguiente reto que afrontará la selección peruana se torna algo complicado, pues le toca visitar a Uruguay, que viene levantando cabeza luego de una dura crisis, además de ser un duelo directo entre ambas selecciones en su camino al mundial de Qatar. Sabemos que ambos delanteros llegarán a darlo todo.

VIDEO RECOMENDADO

Además, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello indica que el cambio de gabinete es un buen paso. También, el congresista Carlos Anderson de Podemos Perú, dijo que antes de integrar el nuevo gabinete "Pedro Castillo debe pedirle perdón al país. Y, colombiano imputado declara por el asesinato del presidente de Haití.