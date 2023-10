Habló el Capitán. Paolo Guerrero, vigente aún en el fútbol con sus 39 años, habló hoy en conferencia de prensa horas después de que fuera publicada la lista de convocados para los encuentros ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en donde compartirá presencia con Oliver Sonne, el danés de ascendencia peruana.

El ‘Depredador’ fue fundamental para que LDU de Quito clasifique a la final de la Copa Sudamericana, el torneo más prestigioso de Sudamérica a nivel de clubes solo por detrás de la Copa Libertadores, y es fijo en el ataque peruano ante la lesión de Gianluca Lapadula. Como capitán, habló de los convocados y le hizo un pedido especial a Sonne.

“La llegada de Sonne es importante, es un jugador que se está adaptando al grupo. Es un poco callado porque no habla muy bien el español. No hablo tan bien el inglés... algo me imagino que me comunicaré con él para que se sienta tranquilo y cómodo en el grupo. Que sude la camiseta es lo único que se le pide. Es una incorporación importante para nosotros. Lo único que aquí se le pide es que sude la blanquirroja”, señaló Guerrero.

También se refirió precisamente al encuentro ante Chile en Santiago, plaza en donde no hemos obtenido victorias hasta el momento, al menos no en el formato actual de Eliminatorias. Para Guerrero el objetivo es claro: ganar.

“Hay muy buen ambiente para lo que va a ser este partido con Chile. Hoy (lunes) entrenaremos todos los que venimos del extranjero. Ahora se trata de trabajar juntos y mejorar contra Chile. Trataremos de que el rival nos haga menos daño y atacarlos cuando podamos”, indicó el capitán.

Paolo Guerrero habló previo al partido ante Chile. (Foto: FPF)

¿Cuándo es el próximo partido de Perú?

Tras el empate sin goles ante Paraguay y la caída por la mínima ante Brasil, Perú se enfrentará a Chile en Santiago por la tercera jornada de estas Eliminatorias con la esperanza de conseguir sus primeros tres puntos del torneo este jueves 12 de, encuentro programado para las 7:00 pm (hora peruana). El duelo está pactado para jugarse en el Estadio Monumental David Arellano.

Será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.