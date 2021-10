Tras conocerse que Paolo Guerrero, nuestro histórico delantero, se encuentra sin equipo en la actualidad tras rescindir contrato con el Inter de Porto Alegre, uno piensa en como esto puede afectar a la selección, teniendo en cuenta que es una de nuestras cartas en ataque más valiosas.

Y es que, basta ver la tabla de posiciones de la actual eliminatoria sudamericana y darle un vistazo a la estadística de goles para entrar que nos genere una gran preocupación: ninguno de nuestros delanteros ha anotado un solo gol en lo que va de la clasificatoria.

Y no es que no se hayan probado más jugadores que Paolo en el puesto, quien no ha pasado por uno de sus mejores años debido a las lesiones que lo aquejan. Gareca ha probado hasta 4 delanteros más y ninguno ha anotado aún.

Es más, nuestra selección solo ha anotado 10 goles en estas 12 fechas y se encuentra en el ránking solo delante de Venezuela y Paraguay.

Delanteros sin gol

En lo que van de las 12 fechas, ningún delantero ha anotado de momento, siendo Gianluca Lapadula quien mayor presencias como titular tiene, con 6 y 2 entrando como suplente. Si bien el desempeño de el italoperuano no ha sido malo, pues sus asistencias fueron valiosas en el encuentro ante Ecuador, aún no se abre el arco para él.

Por otro lado, Raúl Ruidíaz sigue sin suerte de cara al arco, tras participar en 7 encuentros, 2 de ellos como titular. Seguido por Paolo Guerrero, nuestro capitán estuvo en 5 encuentros, 3 de ellos como titular, sin embargo, no ha anotado gol alguno.

Otros delanteros que participaron en las eliminatorias son Jefferson Farfán, quien apareció en 5 encuentros, siendo titular en solo uno de ellos, ante Brasil en la segunda fecha. Además, Santiago Ormeño estuvo ante Bolivia reemplazando a un extenuado Lapadula.

Si bien Gianluca Lapadula fue fundamental en algunos encuentros de la selección, aún no ha anotado en lo que va de las eliminatorias. (Foto: Gustavo Ortiz/GEC)

La cuota goleadora en otros botines

Debido a esta sequía de goles de parte de los delanteros nacionales, algunos seleccionados que no juegan necesariamente en esa posición se han encargado de anotar los 10 tantos que tenemos acumulados en nuestro casillero de goles a favor.

Así pues, tenemos a André Carrillo como goleador de Perú en las eliminatorias, autor de un doblete ante Paraguay en el inicio de la clasificatoria, lleva ya 3 anotaciones, al igual que su compañero en la volante, Christian Cueva.

Renato Tapia, el volante de marca peruano, también dejó su presencia en el marcador, anotando dos tantos. Le siguen Sergio Peña y Luis Advíncula con un gol cada uno.

André Carrillo es, junto a Christian Cueva, goleador de Perú en esta eliminatorias con tres tantos. (Foto: EFE)

Queda aún la tercera parte del camino que puede llevarnos a otro mundial, o nos provocará esperar otros cuatro años más para tentar una asistencia al máximo torneo del fútbol mundial. Esperemos que los delanteros peruanos puedan enchufarse y poner la cuota goleadora para que Perú pueda llegar a Qatar 2022.

