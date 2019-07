Gonzalo Núñez minimizó a Paolo Guerrero: "¿Por qué no lo llevan al Barcelona o al Real Madrid si es tan bueno?"

Fiel a su controversial estilo, el periodista deportivo Gonzalo Núñez señaló que Paolo Guerrero no tuvo un buen desempeño en la Copa América 2019, como en los años anteriores.

"Paolo Guerrero muy bien en el Inter, pero en la selección ahí no más. ¿Qué va a pasar? (si me está escuchando), ¿se molesta y me botan de la radio o qué? ¿Qué partidazo se tiró Paolo Guerrero? La Copa América ha sido buena, normal, no ha sido el mejor jugador del Perú. Para mí fue Zambrano", dijo el periodista en su programa radial de Exitosa.

Por si fuera poco, Gonzalo Núñez minimizó el trabajo del capitán de la selección peruana y aseguró que está por debajo del nivel de los uruguayos Luis Suárez y Edison Cavani.

" ¿Por qué no juega en el primer mundo? ¿Por qué no se lo llevan al Barcelona o al Real Madrid si es tan bueno? Ah, por edad. Suárez es mejor que Guerrero. Uno vale 160 millones y el otro vale 6 millones. No vas a comparar a Cavani con Guerrero. En la Copa América 2011 y 2015 fue mejor. Lo pintan como si fuera Suárez, Cavani o Neymar", manifestó.



Alisson llevaba 846 minutos sin recibir goles en competiciones oficiales hasta el gol de Paolo. (Video: América)

PAOLO GUERRERO es el primer peruano en anotarle a todos los países de Sudamérica

El 'Depredador' no solo le quitó el invicto a Alisson Becker, sino que además se convirtió en el primer peruano en marcarle a las nueve selecciones rivales de Sudamérica.

El goleador de la selección peruana anotó la segunda conquista del decisivo duelo a los 41 minutos del primer tiempo, tras el adelanto de Everton a favor de la Canarinha, rompiendo el invicto del portero de la Canarinha en la presente edición del torneo.

Paolo Guerrero le ha marcado a con la selección peruana a Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela (5), Uruguay (4), Colombia, Ecuador (2), Argentina (1) y este domingo en la final de la Copa América 2019 a Brasil.

Copa América 2019: Paolo Guerrero comanda el equipo ideal del torneo con dos peruanos más. (Foto: AFP)

