Os usuários convidados poderão seguir votando diariamente no Inter. É só clicar no ícone da campanha no 'For You' para que o Colorado siga somando pontuação e suba no ranking dos clubes participantes. 😉🇦🇹 #FutebolContraCovid



Siga o Inter no TikTok: https://t.co/sC5WmD4iem