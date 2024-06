Renato Tapia sorprendió a los hinchas luego de comunicar que no viajaría a Estados Unidos para representar a la selección peruana en la Copa América 2024, debido a la falta de una respuesta de la Federación Peruana de Fútbol en relación a su cobertura sanitaria.

Esto debido a que el 30 de junio vence su contrato con el Celta de Vigo, su de momento club, por lo cual, durante gran parte del certamen, no estaría protegido ante alguna eventual lesión, que complicaría además su objetivo de hallar otro club.

En ese sentido, el padre del volante, Luis Tapia, se pronunció en una entrevista con Exitosa, en el cual criticó duramente a la Federación por el comunicado que compartieron, en el cual indicaron que su hijo quedaba fuera de la lista por “problemas administrativos”.

“La FPF al sacar ese comunicado gaseoso, que se prestó a muchas interpretaciones erróneas, como que él tiene plata o se quiere ir a firmar su contrato, lo cual es totalmente falso. Entonces, ¿qué podemos esperar que nos vaya a responder? Ustedes saben que en sus comunicados siempre dejan la pelota picando y no te dicen nada. En este caso Renato ha contestado y ha sido muy claro. No es un tema de dinero. Es simplemente: ‘protéjanme porque voy a jugar por la selección y me puedo lesionar’. Que es lo lógico”, dijo el padre del mediocampista.

Asimismo, indicó que es la FIFA la que apoya a los clubes cuando un seleccionado se lesiona representando a su país en algún torneo oficial o fecha FIFA, sin embargo, al no tener club, la situación es distinta.

“Mi hijo está decepcionado con la FPF, es una falta de respeto al profesional. No ha renunciado, su compromiso es total. La FIFA protege, mediante un seguro, a los jugadores, cuando tienen una lesión en sus selecciones. Como pasó con un compañero, quien se lesionó jugando por su selección y no jugó prácticamente toda la Liga Española, pero lo está cubriendo la FIFA porque tiene un contrato vigente y le está pagando el club. El contrato de Renato termina el 30 y hasta ese día le reconocen ¿quién le paga si no tiene trabajo?”, agregó, notoriamente incómodo.





