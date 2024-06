A tan solo dos días del partido entre Perú y Paraguay, Gianluca Lapadula preocupó a más de un hincha luego de no entrenar a la par de sus compañeros en el estadio Monumental.

Los medios de comunicación que se acercaron al coloso de Ate pudieron observar a Gianluca Lapadula al margen de la sesión con balón, permaneciendo en el banco de suplentes mientras sus compañeros practicaban en el campo.

En la jornada FIFA de marzo, Lapadula fue el jugador que disputó más minutos, consolidándose como la principal opción de ataque del equipo. Sin embargo, ahora la situación del delantero del Cagliari genera inquietud, y se espera que el entrenamiento del jueves en Videna aclare su disponibilidad para el amistoso contra Paraguay.

No obstante, Lapadula no fue el único futbolista que no cumplió con la agenda de entrenamientos de manera normal. Edison Flores y André Carrillo también realizaron trabajos diferenciados, acompañados por un fisioterapeuta.

Gianluca Lapadula y Edison Flores no trabajaron en la primera parte del calentamiento.

Selección Peruana: Jorge Fossati confirmó tres bajas para amistoso frente a Paraguay

La Selección Peruana tendrá su penúltimo duelo amistoso antes de viajar a Estados Unidos y, lamentablemente, las malas noticias no se hicieron esperar: Jorge Fossati confirmó tres bajas.

El estratega del ‘equipo de todos’ interrumpió su trabajo con miras a la próxima Copa América para anunciar que tres piezas fundamentales no iban a estar para el duelo ante Paraguay en el Monumental.

Vale resaltar que los futbolistas en mención son Christian Cueva, Paolo Guerrero y Alex Valera. Los tres atacantes no estarán ante la selección guaraní en la despedida de la blanquirroja de su hinchada en Lima.

Entrenamiento de la selección peruana en la Videna. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Christian Cueva sintió molestias en los entrenamientos del martes 4 de junio y dejó de hacer trabajos en el campo, para pasar por el departamento médico, sacarse una resonancia y hacer gimnasio.

Paolo Guerrero aún no supera la última fase de su recuperación por las molestias musculares y, para no comprometer su presencia en la Copa América, no sería tomado en cuenta ante el combinado paraguayo.

Peor suerte es la que encontró Alex Valera, quien hasta tuvo que ser desafectado de la convocatoria nacional, según Jorge Fossati por un problema familiar, y, según Jean Ferrari, por una lesión muscular.





