🥲 🇵🇪 “Gareca no quería venir porque iba a recordar que él tenía que estar acá dirigiendo, no como espectador”.



El ‘Tigre’ le confesó a Ruggeri que no quiso viajar a Qatar para el Mundial. ¿La razón? Le iba a doler no poder dirigir a Perú en el torneo. 💔



📹 @diario_libero pic.twitter.com/gCfxlc9wA2