Cada vez quedan menos días para el debut de la selección peruana bajo la dirección de Juan Reynoso, el flamante técnico que fue elegido para reemplazar a Ricardo Gareca, quien estuvo en el banquillo de la blanquirroja por poco más de siete años. Muchos especulan sobre la primera alineación que usará el ‘Cabezón’ en su primer partido, que se disputará ante la siempre complicada selección mexicana.

No sabemos a ciencia cierta qué jugadores usará Reynoso para armar su primer once inicial, sin embargo, la convocatoria que hizo nos puede dar algunas luces sobre cómo formará nuestra blanquirroja en su partido inicial en una nueva era. Esto nos puede ayudar a vislumbrar un posible once de jugadores más valiosos en el mercado internacional en cada uno de los puestos, hombre por hombre.

Para ello, nos guiaremos de la información del portal Transfermarkt, especializado en el valor de mercado de jugadores de fútbol a nivel global. Así pues, si tenemos en cuenta solo este parámetro, el mejor once que saldría de la convocatoria de Juan Reynoso sería el siguiente:

En la portería arrancaría el capitán de la selección, Pedro Gallese, quien está valorizado en 2,5 millones de euros, y es el guardameta peruano de mayor valor de mercado actualmente. Es muy probable que el arquero del Orlando City sea el elegido para arrancar ante México y El Salvador.

Pedro Gallese, el portero de la selección nacional está valorizado en 2,50 mill. €, según Transfermarkt (Foto: EFE)

En la zaga central, los titulares serían Luis Abram y Anderson Santamaría, quienes están valorizados en 4 y 2,5 millones de euros respectivamente, siendo los centrales peruanos más valiosos del momento. Abram estaría del lado izquierdo, mientras que Santamaría se recostaría por el lado derecho de la zona defensiva de nuestra selección.

Acompañándolos por las bandas tendríamos a Luis Advíncula por el lado derecho, quien está valorizado en 1,2 millones de euros, mientras que por el otro lado, Marcos López sería el encargado de cubrir la zona izquierda. El lateral del Feyenoord está valorizado en 2 millones de euros a sus 22 años y es una de las revelaciones del fútbol peruano.

Luis Abram es el defensa mejor valorizado del Perú, tasado en 4,00 mill. €, según Transfermarkt (Foto: Agencias)

En el mediocampo tendríamos que hacer una aseveración: usaremos un esquema tradicional de 4-4-2, con dos mediocampistas de recuperación y dos delanteros, por lo cual la primera línea de la volante estaría tomada por Renato Tapia, el jugador peruano más caro del momento con un valor de 10 millones de euros, acompañado de Pedro Aquino, tasado en 4,5 millones de euros.

En los lados, por la izquierda tenemos a Christian Cueva, el ‘10′ de la blanquirroja que está valorizado en 2,5 millones de euros, y por derecha a André Carrillo, quien tiene un valor de 3,5 millones de euros. Ambos en la liga árabe, serían los llamados a cubrir las bandas.

Renato Tapia es el jugador peruano más caro del momento. El volante del Celta está valorizado en 10,00 mill. €, según Transfermarkt (Foto: Agencias)

Por último, Perú con doble nueve tendría a Raúl Ruidíaz, quien milita en el Seattle Sounders, uno de los artilleros de mejores estadísticas de la MLS valorizado en 6 millones de euros, siendo además el segundo jugador peruano más caro del momento. Lo acompañaría en la delantera el ‘Bambino’ Gianluca Lapadula, quien milita en el Cagliari y está valorizado en 2,5 millones de euros.

Así pues, tendríamos una oncena inicial de lujo, valorizado en 42,2 millones de euros. Sin embargo, estamos dejando fuera a muchos jugadores que han sido constantes en los últimos tiempos, como Alexander Callens, Carlos Zambrano, Edison Flores, entre otros, quienes seguro tienen mucho que aportar al equipo de Reynoso.

¿Cuál crees que sea la primera oncena de Reynoso para nuestra selección? Sin duda, con el pasar del tiempo tendremos más pistas sobre la alineación, y estaremos 100% seguros cuando Perú se enfrente a México este 24 de setiembre en el Rose Bowl de Pasadena, en California.

