Luego de confirmar las bajas de Paolo Guerrero, Christian Cueva y Alex Valera, Jorge Fossati ahora sumó una ausencia más a la lista de Perú para enfrentar a Paraguay esta noche.

En plena conferencia de prensa, el uruguayo de 70 años confirmó la ‘salida’ que todos temían tras ver al ‘picante’ delantero abandonar el último entrenamiento de la blanquirroja en la Videna.

Nos referimos al atacante del Belgrano de Argentina, Bryan Reyna, quien no pudo terminar la última práctica del ‘equipo de todos’ en San Luis por una molestia detallada por el popular ‘Nonno’.

“Hoy, Bryan Reyna no esta para entrenar porque hay una pequeña ‘alarmita’ ahí y no es momento de arriesgar a nadie... Iba a estar en el once, pero ahora será muy difícil que esté contra Paraguay”.

Al ‘Picante’, “se le va hacer un estudio para estar más seguros y, si es necesario, darle descanso por un par de días para que pueda tener una mejor recuperación”, comunicó el seleccionador nacional.





Parte médico de Cueva, Guerrero y Valera:

Christian Cueva sintió molestias en los entrenamientos del martes 4 de junio y dejó de hacer trabajos en el campo, para pasar por el departamento médico, sacarse una resonancia y hacer gimnasio.

Paolo Guerrero aún no supera la última fase de su recuperación por las molestias musculares y, para no comprometer su presencia en la Copa América, no sería tomado en cuenta ante el combinado paraguayo.

Peor suerte es la que encontró Alex Valera, quien hasta tuvo que ser desafectado de la convocatoria nacional, según Jorge Fossati por un problema familiar, y, según Jean Ferrari, por una lesión muscular.





Amistosos de Perú (junio):

07/06: Perú vs Paraguay (Monumental)

Perú vs Paraguay (Monumental) 14/06: El Salvador vs Perú (EE.UU)





Fixture de Perú en Copa América 2024:

21/06: Perú vs Chile

Perú vs Chile 25/06: Canadá vs Perú

Canadá vs Perú 29/06: Perú vs Argentina.





Fixture de Perú en Eliminatorias (2024):

05/09: Perú vs Colombia

Perú vs Colombia 10/09: Ecuador vs Perú

Ecuador vs Perú 10/10: Perú vs Uruguay

Perú vs Uruguay 15/10: Brasil vs Perú

Brasil vs Perú 14/11: Perú vs Chile

Perú vs Chile 19/11: Argentina vs Perú.





