La Selección Peruana cayó derrotada ante Canadá por la Copa América en un partido que entristeció a todos los hinchas de la blanquirroja; en especial, al exfutbolista Jefferson Farfán.

Por medio de su canal digital de Youtube, donde también transmite su exitoso programa Enfocados, el ‘10 de la calle’ reaccionó a cada jugada de la bicolor ante les rouges dejando ver su lado más humano.

Junto a Roberto Guizasola, miembros de la producción y otros amigos, la ‘Foquita’ vivió el partido en su mansión, a pantalla gigante, el encuentro donde Perú prácticamente fue eliminado del torneo.

Precisamente, corría el minuto 74 del Perú vs Canadá (por la segunda fecha del Grupo A), cuando un contraataque rival no fue cortado por la defensa nacional y acabó en el único tanto del duelo, el de la derrota.

Ante este momento, Jefferson Farfán no pudo contenerse y reaccionó fuertemente: “¡Oe, no jod**! ¡No seas abusivo, hermano (Carlos Zambrano)! No entiendo, tenían que retroceder. ¿Qué hicieron?”.

“Primero mata acá. Tuvieron que cortar ahí, hermano”, lamentó el ‘10 de la calle’, quien -como todos- luego se emocionó con la volea de Christian Cueva y el tiro libre de Paolo Guerrero que pasaron muy cerca.

“¡Pu** madre! ¡Qué injusticia!”, gritó la 'Foquita' antes de cerrar la transmisión donde él, Roberto Guizasola, la producción y sus amigos reaccionaron a la derrota de Perú 0-1 contra Canadá.







Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: