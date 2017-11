La entrenadora de vóley, Natalia Málaga , opinó sobre Paolo Guerrero y el resultado analítico adverso en un examen antidoping realizado al finalizar el partido de la selección peruana frente a Argentina, en el cual habría dado positivo de acuerdo a la prensa argentina.

Ante ello, la reconocida deportista opinó que no se debe especular nada sobre el capitán de la blanquirroja hasta no tener el informe oficial debido a que el caso es delicado y pidió que esto no quite la concentración para la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Asimismo, indicó que si Paolo no puede jugar, "otro y más chicos podrían hacer lo mismo".

Finalmente, Málaga sostuvo que los medio de comunicación para desmotivar son campeones debido a que dan la noticia y afectan a los demás jugadores de la selección.

