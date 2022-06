Nadie nos puede conocer más que mamá. Felicia Castrillón, madre de Luis Advíncula, se refirió al estado de ánimo de nuestro lateral derecho y a la renuncia a la selección peruana que anunció el mismo ‘Lucho’ mediante sus redes sociales, que posteriormente eliminó.

“Se puso a llorar y a mí me hizo llorar también. Ya no quiero ni acordarme, estoy realmente muy triste la verdad”, comentó la madre de Advíncula para el programa América Hoy.

“Por lo menos unos dos días que mi hijo no va a hablar. Ahora, te lo juro que no tengo ganas de hablar de fútbol”, agregó.

Asimismo, doña Felicia se enteró en plena entrevista sobre la renuncia de su hijo a la selección, señalando que el seleccionado está dolido por lo ocurrido, negando que Luis abandone a la selección.

“¿Ha renunciado? No, creo que ahora está dolido, está deprimido y con cólera, no quiere hablar con nadie. Yo le he escrito y no me ha respondido”.

Como se sabe, tras el encuentro entre Perú y Australia, el lateral anunció su retiro de la selección, asumiendo la responsabilidad y la culpa de la eliminación de la selección peruana de Qatar 2022, indicando que “daba un paso al costado”.

Pocos minutos después, Advíncula eliminó la publicación, pero la prensa hizo eco de su decisión de alejarse del seleccionado nacional. En ese sentido, muchos hinchas respaldaron al popular ‘Bloqueo’ y le dieron ánimos y fuerzas para continuar en el camino de la selección.

