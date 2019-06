Luis Suárez: "El arquero de Perú me conoce, me estudió" | VIDEO

Luis Suárez , delantero de la selección de Uruguay, indicó que el arquero peruano Pedro Gallese estudió muy bien sus ejecuciones y por ello logró pararle el penal decisivo que otorgó el pase a semifinales de la Copa América a la 'Blanquirroja'.

"Le quise pegar arribe pero fuerte, sabiendo que el golero me conoce, obviamente me estudiaría, pero también me estaba regalando el otro palo, por la forma en que le pegué el otro día y bueno, pensé que se iba a ir ahí", expresó el jugador del Barcelona de España.

"Hay que sacar las cosas positivas, hicimos un buen partido. Tuvimos más ocasiones de ellos, se crearon situaciones. Se anularon goles medio justos, que hoy con el VAR se ve todo", agregó.

En otro momento, el 'Pistolero' se mostró sorprendido por la eliminación, luego de considerar que Uruguay fue ampliamente superior a Perú en el trámite del partido.

Luis Suárez lamentó eliminación de Uruguay ante Perú en la Copa América y aseguró que Pedro Gallese lo estudió. (Foto: AFP) (Video: Tele)

"A pesar de haber perdido por penales, este resultado es injusto. Creo que es la primera vez que me toca una situación así, pero hay que levantar la cabeza y seguir", concluyó.

Uruguay regresa a casa, mientras que Perú se prepara para enfrentar el próximo miércoles a Chile en Porto Alegre por las semifinales de la Copa América.