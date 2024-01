Se defiende. Meses después de la dura caída de la selección peruana ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Luis Advíncula salió a aclarar una situación que dio muchas cosas que hablar: el lateral fue amonestado con amarilla y se perdió el duelo ante Venezuela en Lima por acumulación de amarillas.

Muchos ofuscados hinchas aseguraban que esta amarilla fue causada a propósito por Advíncula para no tener que estar en el duelo ante la Vinotinto e irse a su club, Boca Juniors, que disputaría la semifinal de la Copa Argentina. El defensa peruano aclaró esta situación, defendiéndose de quienes pusieron en duda su compromiso con la blanquirroja.

En una entrevista para el programa de YouTube ‘La Lengua’, Advíncula se refirió a periodistas que hicieron circular la información de que puso Boca Juniors sobre la selección peruana.

“Respeto la opinión de los periodistas. No me gusta que muchos, no puedo decir todos, se creen dueños de la verdad. Hubo dos periodistas dijeron que me había hecho sacar la tarjeta para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo”, dijo en el programa de Jesús Alzamora.

En ese sentido, aseguró además que no se explica la razón por la cual fue amonestado con amarilla por el ecuatoriano Guillermo Guerrero, árbitro en aquel compromiso de la selección en la altura de La Paz.

“Gente que dijo yo no quería a la Selección, que era un cagón, que lo había hecho por irme a Boca. Yo solamente le decía que revise la jugada, pero yo no dije nada. Cuando él me saca la amarilla, le pregunto por qué me saca la amarilla”, contó el lateral.

Agregó además que su compromiso con la selección es innegable, pues muchas veces dejó de lado muchas cosas por defender los colores de Perú.

“Después yo me quería morir. Muy aparte de eso, yo me quedé, entrené al otro día, me quedé con el grupo. Eso me molestó, porque yo he jugado infiltrado, he dejado muchísimas cosas por la Selección. Amo mi Selección, me gusta estar, juegue o no juegue”, cerró.





