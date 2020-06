Luis Advíncula está concentrado en terminar de la mejor forma LaLiga SmartBank y obtener un cupo para luchar por el ascenso a la máxima categoría en España. No obstante, siempre hay tiempo para hablar de otros temas, como de su breve paso por el Hoffenheim de Alemania.

“Lo de Alemania fue una linda experiencia para mí, pero lo desperdicié por estar pensando en cosas sin importancia”, admitió Advíncula. En seguida, el ‘Rayo’ también reveló su aprecio por Newell’s Old Boys. “Me gustaría volver a la liga argentina, quedé enamorado de Newell’s. También me gustaría tener una revancha en Alemania”, añadió.

Advíncula extendió su explicación de por qué no aprovechó su estancia en tierras germanas. “Cuando fui a Alemania estaba muy joven y fui pensando en pajaritos, en vez de ir pensando en jugar, hacerme un nombre, las cosas que ahora con 30 años las sé y cuando tenía 20-21 años no las sabía. Uno pensaba en que la ropita, el carrito, cosas que a las finales no te suman, sino te restan, que hacen que tu no estés concentrado en lo que realmente debes hacer en tu equipo. Siempre lo he dicho, lo de Alemania fue una linda experiencia para mí, pero la desperdicié por estar pensando cosas que en el momento no eran dables”, indicó.

Luis Advíncula fue el primer peruano en volver a la competencia oficial, en medio de la pandemia del coronavirus. El lateral derecho de la selección anotó un golazo el pasado miércoles a Albacete, y el domingo último, jugó todo el cotejo frente a Cádiz.