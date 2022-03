Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 18 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este martes 29 de marzo desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora paraguaya). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Latina, Movistar Deportes y Tigo Sports Paraguay. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Perú disputará en casa un trascendental cotejo ante Paraguay, en el que se jugará la opción de asegurar su presencia en el repechaje para seguir luchando por clasificar al Mundial de Qatar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora se juega el Perú vs. Paraguay?

México: 5:30 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p.m.

España: 0:30 (miércoles 30 de marzo)

Perú vs. Paraguay: canales del partido y cómo ver por TV

El Perú vs. Paraguay será uno de los duelos más atractivos de la jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido para México por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En Perú, la contienda se podrá ver por Movistar Deportes, Movistar Play y Latina, mientras que en Paraguay, el canal con los derechos es Tigo Sports Paraguay.

Perú vs. Paraguay: duelo decisivo para la ‘Blanquirroja’

La derrota a manos de Uruguay en Montevideo ya es cosa del pasado. Fue un 1-0 en el Centenario, que quizás pudo acabar con un empate a uno. Esto, después de la polémica a poco del final, en la que el árbitro Anderson Daronco no validó una jugada como gol tras un lanzamiento de Miguel Trauco de larga distancia.

Con ese resultado, la ‘Blanquirroja’ quedó sin opción de ir a la cita mundialista de manera directa, pero tiene la alternativa del repechaje. El objetivo estará alcanzado si es que se le gana a los guaraníes, más allá de lo que puedan hacer Colombia y Chile, los otros dos aspirantes.

En la tabla, la selección peruana es quinta con 21 puntos, por encima de Colombia (20) y Chile (19), que se enfrentarán a Venezuela y Uruguay, respectivamente,

Para el compromiso ante Paraguay, la única baja confirmada es la de André Carrillo. La ‘Culebra’ se lastimó la rodilla izquierda el jueves en Montevideo y quedó descartado. La información desde la Federación Peruana de Fútbol dice que el diagnóstico es un esguince.

“Va a ser duro y difícil, pero tenemos que trabajarlo y tener mucha tranquilidad”, declaró Edison Flores para FPF Play. Vale decir que el ‘Orejas’ es unas de las opciones de Gareca para ocupar el puesto de Carrillo.

Perú vs. Paraguay: la ‘Albirroja’ quiere dar la sorpresa

Paraguay (8° con 16 unidades) viene de derrotar 3-1 a Ecuador y, con ello, se dio una gran alegría. Eso si, nada podrá borrar la discreta campaña hasta el momento, con apenas tres triunfos, sietes empates y siete caídas, y sin posibilidades de llegar a Qatar 2022.

“Es una nueva oportunidad que tenemos para demostrar dónde estamos parados. El otro día hicimos un muy buen partido contra Ecuador, una selección que necesitaba un punto para ir al Mundial, y ahora la circunstancia es igual”, señaló el seleccionador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto.

Perú vs. Paraguay: últimos 10 enfrentamientos

Perú 3-3 Paraguay | 2021 | Copa América

Paraguay 2-2 Perú | 2020 | Eliminatorias

Perú 1-0 Paraguay | 2019 | Amistoso

Perú 1-0 Paraguay | 2017 | Amistoso

Paraguay 1-4 Perú | 2016 | Eliminatorias

Perú 1-0 Paraguay | 2015 | Eliminatorias

Perú 2-0 Paraguay | 2015 | Copa América

Perú 2-1 Paraguay | 2014 | Amistoso

Paraguay 2-1 Perú | 2014 | Amistoso

Paraguay 1-0 Perú | 2012 | Eliminatorias

Perú vs. Paraguay: probables alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Luís Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Sergio Peña, Edison Flores, Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay: Antony Silva, Robert Rojas, Iván Alonso, Omar Alderete, Fabian Balbuena, Richard Sánchez, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortiz, Julio Enciso y Ángel Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.