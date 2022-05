Mucho se ha hablado de la última convocatoria de Ricardo Gareca, y quizás más se ha dicho sobre quienes no están en la última lista. Pero pensando ahora en quienes sí conforman el grupo de jugadores que irán a luchar por la repesca mundialista para Qatar 2022, destacan dos jóvenes de 22 años.

Hablamos de Marcos López y Jairo Concha, los más jovencitos de la convocatoria que viajará al infierno de Doha a enfrentar a el último obstáculo que nos separa de Qatar 2022 y toda su gloria: la repesca intercontinental que se jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Ambos tienen muchas cosas en común aparte de su edad y la reciente convocatoria a la selección mayor, el gran deseo de cualquier jugador profesional. Tanto Marcos López y Jairo Concha iniciaron su carrera en la primera división peruana con la camiseta de la Universidad San Martín, aunque debutaron con una año de diferencia, López en 2016 y Concha en 2017.

La banda izquierda cubierta

Marcos López, si bien inició siendo un espigado extremo por izquierda, llegó a Sporting Cristal en esta posición en 2017 y con el tiempo fue reconvertido a lateral por izquierda, gracias a su potencia y capacidad de defensa. Esto lo llevó a recalar pronto en la Major League Soccer, exactamente al San José Earthquakes en 2018 con apenas 19 años.

En este mismo año hizo su debut con la selección peruana absoluta: ingresó en lugar de Edison Flores y actuó como extremo por izquierda, en donde se enfrentaría al internacional alemán Matthias Ginter.

Tras su conversión como lateral por izquierda, fue constantemente recambio de Miguel Trauco, ganándole el puesto a Nilson Loyola, siendo muchas veces titular en partidos donde se requería la idea y vuelta que tiene López por su potencia física.

En lo que respecta a su actualidad, este año arrancó con los amistosos de la selección ante Panamá, en donde fue titular, pero quedó descartado para el encuentro amistoso ante Jamaica tras salir sentido del primer partido. Gareca no lo arriesgó sabiendo los partidos complicados que se acercaban por las eliminatorias, en donde fue titular en el “Barranquillazo”.

En su club, ha jugado 830 minutos en 10 partidos como titular en lo que va del año, siendo titular habitual en el esquema de Alex Covelo, entrenador interino del club que milita en la MLS.

Un proyecto en el mediocampo

Por su parte, Jairo Concha es otro proyecto que inicia en la selección peruana de la mano de Ricardo Gareca. El mediocampista inició su carrera en primera división de Perú el 2017, pero alcanzó mayor regularidad recién en 2018 en la Universidad San Martín, año en que fue considerado el ‘Jugador Revelación’.

Sin embargo, en el año 2019, una serie de lesiones lo alejaron del primer equipo, así como los torneos de menores de la selección, en donde fue habitualmente considerado, perdiéndose los Juegos Panamericanos Lima 2019.

En el año 2020, Alianza Lima compra el 50% de su pase y lo presta a la Universidad San Martín, llegando al club íntimo recién en 2021, en donde tuvo mayor regularidad, disputando 27 partidos, aportando con 4 goles y 5 asistencias, siendo campeón nacional en su primer año con la blanquiazul.

Fue de vital importancia en el mediocampo aliancista, por lo cual en enero fue convocado para la selección absoluta en los amistosos internacionales ante Panamá y Jamaica.

Ingresó con la número 11 en reemplazo de Edison Flores en el encuentro ante Panamá, haciendo su debut con la selección mayor oficialmente. Jugó su primer encuentro como titular ante Jamaica, completando 84 minutos en el campo, demostrando mucho fútbol y juego colectivo. En lo que va del 2022, en Alianza Lima, ha jugado 15 encuentros, anotando un total de 3 tantos, incluyendo un doblete en el clásico ante Universitario de Deportes.

Se requiere juventud

En el camino a Rusia 2018, algo que tomó notoriedad fue la gran cantidad de jugadores que aportó la selección sub-20 de 2013, en donde surgieron jugadores que acompañaron y aportaron a la selección absoluta, el más destacado es quizá Edison Flores, que fue goleador peruano en estas eliminatorias junto a Paolo Guerrero.

Otro destacado es Renato Tapia, que debutó con apenas a los 18 años en 2015, y no le tomó mucho para ser inamovible en la selección luego de su participación en la Copa América Centenario de 2016.

Otras figuras que surgieron de aquella sub-20 son Wilder Cartagena, Andy Polo y Yordy Reyna, quienes eran considerados por Ricardo Gareca en su momento. Otros que pertenecen a esta camada, pero que recién fueron convocados para la selección absoluta son el portero de Alianza Lima, Ángelo Campos y Raziel García.

Sin embargo, a día de hoy, de la última selección sub-20, la que llegó al torneo sudamericano en 2019, son solo cuatro los jugadores que han sido tomados en cuenta para la selección mayor, el primero en debutar fue el mencionado Marcos López, quien es el que ha tenido más regularidad en la blanquirroja.

Jesús Pretell, el mediocampista de Sporting Cristal, es otro de estos jugadores, que debutó en 2019 en un amistoso ante Colombia con 20 años. Oslimg Mora debutó ante Bolivia en La Paz por las eliminatorias el año 2021 y finalmente el mencionado Jairo Concha, que se vistió con la camiseta de la selección absoluta recién este 2022 en los amistosos ante Panamá y Jamaica.

Este es un detalle no menor, pues son las selecciones sub-20 y sub-17 las que terminan alimentado a la selección mayor y su futuro. Hay nombres que de momento no se han asentado en la Liga 1, y no les queda mucho tiempo para llegar a nivel de selección y tomarle la posta a muchos jugadores que están en sus últimas temporadas con la absoluta. A tener en cuenta.

