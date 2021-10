Si bien Boca Juniors cayó derrotado en el Superclásico ante River Plate, la actuación de Carlos Zambrano fue de las mejores del encuentro y Juan Riquelme lo destacó. El histórico futbolista del conjunto ‘xeneize explicó que cada vez que el defensor es requerido “lo hace de maravilla”.

“Ayer, después de la expulsión, la decisión de Sebastián (Battaglia) fue sacarlo a él. Tenía que poner a un central y puso a Carlos (Zambrano) que siempre que juega lo hace de maravilla, tenemos cuatro centrales muy buenos”, explicó el vicepresidente de Boca en conversación con TyC Sports.

Zambrano quedó listo para enfrentar la próxima fecha triple de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Es parte de la convocatoria de 30 futbolistas de Ricardo Gareca para los partidos ante Chile, Bolivia y Argentina.

Riquelme dejó claro que para él, en los últimos Superclásicos, el cuadro ‘azul y oro’ se ha visto perjudicado. “En el primero, (Jorman) Campuzano estuvo bien expulsado. De hecho, se tendría que haber ido en el primer tiempo. Depsués, mal expulsado (Carlos) Zambrano el día que (Matías) Suárez se deja caer. Y ayer la primera jugada no es ni falta. No es una cuestión de tarjeta o no. No fue falta”.

El defensa peruano ingresó en la primera parte luego de la expulsión de Marcos Rojo y fue uno de los elementos más destacados de los ‘xeneizes’, anotó el descuento; sin embargo, no alcanzó para que los de Sebastián Battaglia consigan los tres puntos.

La derrota del domingo complica a Boca. Los ‘xeneizes’ se ubican en la novena posición de la Liga de Fútbol Profesional y pueden perder la oportunidad de ser parte de un torneo continental la próxima temporada. Racing, su más cercano perseguidor se ubica dos puntos por debajo.