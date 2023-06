Juan Reynoso anunció a los convocados de la selección peruana para los amistosos ante los combinados de Corea del Sur y Japón de este mes de junio, una lista que causó controversia y uno de los nombres que más causó reacciones es el de Edison Flores, quien no viene sumando minutos en Atlas y es uno de los voceados a dejar el elenco mexicano.

En ese sentido, el técnico de la blanquirroja aseguró que Flores es un futbolista que necesita jugar minutos para poder recuperar su mejor estado, tanto físico como futbolístico, indicando además que se han hecho esfuerzos de parte de la FPF para ayudar al popular ‘Orejas’.

“Creo que el encargado de su futuro es Edison. Es un jugador que necesita minutos e incluso la Federación hizo un esfuerzo para enviar un fisio, para evolucionar su estado. Ahora ha estado trabajando en Videna con nosotros y lo hemos visto bien”, aseguró en conferencia de prensa Juan Reynoso.

El volante peruano apenas ha disputado seis encuentros con Atlas en lo que va de la temporada. Con la ‘10′ en la espalda, claramente, el exUniversitario no ha sido lo que la hinchada esperaba tras su fichaje y no pudo replicar el buen momento que tuvo en Monarcas Morelia. Su técnico, Benjamín Mora, ya ha dejado claro que no contarán con Flores y se vislumbra nuevos retos para él.

Edison Flores no tiene regularidad en el Atlas de México. (Foto: Atlas)

En el Clausura mexicano apenas ha jugado 121 minutos, otros 45 más si contamos el encuentro que jugó por la Concachampions, por lo que la regularidad no ha sido precisamente su fuerte este 2023. Esta es la principal razón por la cual muchos se han cuestionado su convocatoria, más aún cuando el plan, según Reynoso, es ir refrescando algunos puestos con jóvenes talentos que nutran a la selección nacional.

Así pues, en el puesto de extremos hay algunos nombres interesantes en el medio local, como Adrián Ascues, Jostin Alarcón o Franco Zanelatto, que tienen mucha más regularidad que Flores en el Atlas, además de disputar la Copa Libertadores en sus respectivos equipos. Veremos cuando llega el tan especial tema del recambio generacional con Juan Reynoso, quien ha convocado a Palo guerrero, de 39 años, nuevamente a la selección.

