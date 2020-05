Juan José Jayo Legario es uno de los jugadores más representativos de los últimos tiempos de Alianza Lima. Ya retirado del fútbol profesional, la palabra del popular ‘Pulpo’ siempre será importante, sobre todo, cuando de hablar de este deporte se trata, como lo hizo el reciente miércoles en una transmisión en vivo de Instagram.

Jayo recordó sus lindas experiencias en Alianza Lima, pero también se dio tiempo para destacar la carrera de Claudio Pizarro, a quien lo considera el futbolista peruano más exitoso de los últimos 30 años. El exmediocampista reconoció lo hecho por el ‘Bombardero de los Andes’, con el que compartió vestuario en la selección y en el club victoriano.

“Claudio Pizarro es el jugador más exitoso que tenemos en los últimos 30 años”, fue la categórica respuesta de Jayo, cuando el actor Jesús Alzamora -encargado de la conducción de la entrevista desde la cuenta de Alianza Lima- le preguntó si Jefferson Farfán era el de más éxito en las últimas tres décadas.

Juan Jayo considera a Claudio Pizarro como el peruano más exitoso en los últimos 30 años. (Video: Instagram / Alianza Lima)

Tras ello, Juan Jayo, que vistió también las camisetas de Unión de Santa Fe, Celta de Vigo, Las Palmas y José Gálvez, se explayó y explicó sus razones.

“El hecho de que Claudio no haya podido ir a un Mundial, el hecho de que Claudio, de repente, no haya podido reeditar sus actuaciones en Europa, en la selección... pero el mantenerse en los equipos top eso no lo hace así nomás cualquiera. Siempre ha sido un profesional a carta cabal. Es un tipo de persona extraordinaria. Lo conozco. He compartido con él en selección, también en Alianza Lima", comentó Jayo.

"Para mí, Claudio es el jugador más exitoso. Atrás viene Jefferson, viene Paolo, con todo lo que ya han hecho a nivel de selección. Definitivamente, tenemos un jugador muchas veces no reconocido, más atacado por lo que ha hecho en la selección, que por lo exitoso que ha sido en su carrera”, finalizó.

NO DEJES DE VER