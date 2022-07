Una despedida más. Juan Carlos Oblitas dio una conferencia de prensa de despedida luego de confirmar el pasado jueves que no continuaría con su cargo de director deportivo en la Federación Peruana de Fútbol, esto luego de la decisión de Ricardo Gareca de no renovar su contrato con la FPF.

En esta conferencia de prensa, Oblitas aseguró que su contrato había finalizado al mismo tiempo que el de el técnico argentino, el pasado 13 de junio tras el encuentro ante Australia. Sin embargo, continuó en el cargo para negociar la renovación de Ricardo Gareca. Tras la negativa de este, también decidió poner punto final a su ciclo con la selección.

“Yo no renuncio a nada, porque no tengo el puesto. No puedo renunciar a un puesto que no tenía. La federación tiene el camino abierto desde ayer para buscar las mejores funciones para el fútbol”, aseguró Oblitas.

“Esté Oblitas o no esté Oblitas, esté Ricardo o no esté Ricardo, que eso es más complicado porque lo que significó Ricardo para nosotros es difícil de borrar. La persona que venga a reemplazar a Ricardo sabe la valla altísima que tiene, por lo que significa Ricardo en todo lo que se generó alrededor de él”, añadió.

Estaba seguro de la renovación de Gareca

Asimismo, fue consultado sobre Ricardo Gareca y las negociaciones previas a su decisión de no continuar como técnico de la selección nacional, refiriéndose además a los nombres que han sonado entorno al reemplazo del argentino, donde destaca Juan Reynoso.

“Yo particularmente no tengo un plan b, lo dijo también Agustín Lozano. Yo estaba 100% convencido que íbamos a llegar a un acuerdo con Ricardo. A Juan lo quiero mucho, lo estimo mucho, está de más decir lo que siento, hay un grupo de jugadores que estuve dirigiendo que siempre me sentí orgulloso que hayan seguido esta carrera y uno de ellos, y posiblemente el técnico más exitoso en ese sentido además de otros que hay, pero Juan es quizá el más exitoso que está desarrollándose actualmente”, manifestó.

