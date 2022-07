En plena despedida de Ricardo Gareca, surgió la versión sobre la posible renuncia de Christian Cueva a la selección peruana. Sin embargo, Juan Carlos Oblitas descartó aquello y hasta comentó que tuvo un contacto directo con el mediocampista. Además, el exdirector deportivo de la Federación Peruana de Fútbol charló con Renato Tapia y Gianluca Lapadula.

“Conversé por teléfono con Tapia, Cueva y Lapadula”, confesó en conferencia de prensa este viernes. “Ninguno me tocó el tema de la renuncia a la selección”, agregó el ‘Ciego’ Oblitas. “No tengo entendido sobre alguna renuncia”, reiteró y, de esa manera, echó por tierras el rumor que circuló esta semana, después del adiós del entrenador argentino.

En la misma línea, el ex DT de Sporting Cristal desveló cuál fuera la reacción de los integrantes de la Blanquirroja cuando supieron que Gareca no seguirá bajo el mando del equipo nacional. “Estaban muy dolidos y apenados. Conversamos un rato, les dije lo que estaba pasando y que la salida de Ricardo era irreversible y punto”, sentenció.

Antes de la aclaración ofrecida por el antiguo directivo de la FPF, André Carrillo, miembro de la Bicolor, adelantó que el posible retiro de Cueva es “falso”. También comentó la ‘Culebra’ que, independientemente a la salida del estratega argentino, los deportistas tienen un compromiso con el equipo nacional.

“Sin hablar con Christian, puedo casi confirmar que es totalmente falso. No creo que, porque no continúe Gareca, un jugador dé un paso al costado. El país está por delante de cualquier DT o jugador. Yo quiero continuar y estoy seguro de que todos van a continuar, la vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que seguir”, dijo a Full Deportes.

Lamentó la partida del ‘Tigre’ Gareca

Oblitas aseguró que todavía sigue afectado por la marcha el estratega argentino. Asimismo, Juan Carlos consideró que todo lo relacionado con la negociación por la renovación pudo manejarse de una manera diferente. Precisamente, sobre aquel asunto, el ex DT de Sporting Cristal desveló que conversó con Agustín Lozano.

“Hasta ahora estoy shockeado por la partida de Ricardo Gareca, el técnico más exitoso del fútbol de selecciones del país tuvo que irse de otra manera. Desde mi punto de vista, se lo he dicho al presidente de la FPF, creo que se pudo manejar de otra manera. No se merecía. Se fallaron en las formas”, remató.