Con las metas claras. El entrenador de la selección peruana de fútbol Jorge Fossati, reafirmó que su objetivo prioritario es la clasificación de Perú al Mundial 2026, que se desarrollará en los países de México, Canadá y Estados Unidos. El uruguayo de 71 años ya piensa en el tipo de jugadores que necesita convocar para lograr la meta.

“Sin ninguna duda, la gran meta es ir al Mundial. Hay que ir partido a partido, no desesperarse y cada punto es importante. El camino es pisar fuerte, creer en nosotros mismos, y ponerle orden, creatividad, concentración, para que seamos un equipo fuerte y competitivo, los resultados van a llegar”, sostuvo el uruguayo en una conversación con Radio Ovación.

Para conseguir el ansiado cupo que nos ponga a jugar nuevamente un mundial, Fossati ya tiene en mente lo necesario en materia de futbolistas para convocar.

“Las condiciones de los jugadores tienen que ser técnicas, tácticas, físicas y la parte fundamental que es lo mental. No se pueden hacer excepciones, y si uno está bien de la cabeza lo otro normalmente responde, no voy a traer a nadie que debutó un día antes de cara al próximo partido”, sostuvo Fossati.

Si veo que hay un jugador que no está en condiciones, quiero que el equipo esté bien, y para eso es la suma de todos los que están dentro de la cancha, y hoy no se puede jugar con diez o nueve, ni esperar 90 minutos si hay alguno que va a afrontar la lámpara y se salva, son los once durante todo el partido”, añadió.

Por otro lado, se sabe que Perú jugará partidos amistosos en martes, aunque el lugar y los rivales aún se desconocen, según adelantó el técnico de la selección, Italia no sería rival para su debut, y se jugaría en nuestro país ante rivales centroamericanos aún por confirmar.

