Jorge Fossati se pronunció tras la decisión de Renato Tapia, quien anunció que no participará en la Copa América 2024 con la Selección Nacional debido a desacuerdos con la Federación Peruana de Fútbol.

“No fueron suficientes los argumentos que yo le di para que cambiara la decisión. Yo respeto, pero acá hay determinadas normas que cumplir, pero eso significa que ya no tenemos en cuenta a Renato en esta Copa América”, declaró.

El estratega uruguayo aseguró que la Federación Peruana de Fútbol intentó remediar la situación, pero finalmente el futbolista del Celta no dio un pasó atrás en su decisión.

“Me consta que la Federación ha seguido haciendo esfuerzos y me parecía muy viable que se solucionara el tema, pero no le pareció a Renato. Pero, insisto, cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida, siempre y cuando no afecte el grupo”, agregó.

Por último, el director técnico de la ‘blanquirroja’ elogió el juego del mediocampista, pero dijo que buscará soluciones para suplir su ausencia en el cuadro nacional.

“Negar las cualidades de Renato como futbolista me parecería tonto, pero yo creo que nosotros deberíamos estar prontos para dar soluciones. No sé, un mes atrás se me cayó un elemento importante en la Selección (Yoshimar Yotún) y me duele, pero inmediatamente uno debe buscar soluciones”, concluyó.





Conoce cuánto cuesta el seguro que necesita Renato Tapia para jugar la Copa América

Renato Tapia tuvo que bajarse del avión que lo llevaría a Estados Unidos debido a que no cuenta con un seguro, como el resto del equipo, y, hoy, se conoció el monto, según Jhonny Baldovino.

El abogado deportivo y representante legal de los jugadores explicó en América TV que lo que se exige para un jugador de la talla del ‘Capitán futuro’ de la Selección Peruana, no es -para nada- poco.

“A partir del 1 de julio, él ya no tendrá contrato con nadie. Entonces, si sufre una lesión en la Copa América, se quedaría sin trabajo y salario. Para eso se contrata un seguro”, explicó el asesor del sindicato de futbolistas.

Luego, Baldovino detalló el monto del que se estaría hablando: “Estos seguros son caros y no existen en Perú. Estaríamos hablando de entre 80 y 100 mil dólares mensuales (durante el tiempo que pase lesionado)”.





