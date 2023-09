Desde su privilegiado punto de vista, el memorioso ‘Chupo’ Arriola recuerda historias de los 14 mundiales a los que ha ido. Vea la conversación completa en la web de Perú21.

Con esta pelota Perú clasificó a su primer mundial. Para contarnos esta y otras historias estamos con Jorge ‘Chupo’ Arriola, enciclopedia del fútbol peruano que estuvo en 14 mundiales. Es un honor tenerte...Encantado y muy agradecido, te deseo muchos éxitos. Esta pelota está en mi poder porque, como gran aficionado al fútbol desde los años 50, conozco la historia del estadio antiguo, el que se empieza a transformar el año 51. Después han venido ya los Mundiales, las eliminatorias, las Copas Américas que eran el Campeonato Sudamericano… y siempre he estado ligado al fútbol. Y llegó mi curiosidad por seguir a la selección en la eliminatoria del 70, para México. Y fui de los poquísimos que tomó un avión y me fui a La Paz…

Estuviste en el partido arbitrado por Sergio Chechelev.

Que terminó con una trifulca. Fue una primera experiencia pre Mundial. Por supuesto, después ya, teniendo amistad con muchos jugadores de la selección, fui con anticipación a Buenos Aires para ver el partido. Me acuerdo que llegamos en un charter, llegamos al aeropuerto de Ezeiza, se abre la puerta del avión, bajamos por la escalinata y uno se detiene y dice: ‘¡momento, himno nacional del Perú!’. Y en la escalinata estuvimos cantando el himno nacional.

¡Qué emoción!

Muy emocionante. Fue un respaldo a la selección, un par de días antes del partido. El Perú jugó muy bien. Fue un gran partido de futbol ante un equipo que era muy poderoso. Terminó el partido y fui al hotel City, donde estaba la selección. Ya se pueden imaginar ustedes los festejos y la euforia. Y después hay un recuerdo de Roberto Challe. Un saludo para él con mucho cariño, de corazón, porque está en un momento de salud muy delicado. Fue el gran protagonista. Me acuerdo que del hotel City salió la delegación de un ómnibus a la embajada. Yo me quedé en el hoitel con Roberto, porque algunos peruanos habían sido agredidos. Luego se puso una casaca y tomamos un taxi para ir a la embajada. Se abrió la puerta y uno de los vigilantes lo reconoció: ‘Roberto Challe’. Y la gente estaba en fiesta en la embajada también le dijo: ‘Roberto Challe’. Un festejo tremendo.

Es la pelota que Challe estrelló en la cabeza de Rulli.

Juan Carlos Rulli, jugador argentino. Y ahí estuve integrado a jugadores y dirigentes.

Pero habías empezado a ir a los mundiales desde Inglaterra 66, el mundial anterior.

Así es, desde el mundial anterior ya tenía la fiebre mundialista. Y ya integrado, conocí a ‘Cachito’ Ramírez. Y llegaron los goles de ‘Cachito’. ‘Cachito’ trabajaba eficientemente en Backus. Y yo era el gerente de relaciones públicas deportivas. ‘Cachito’ entra a mi oficina y viene con la pelota. Me dice ‘Jorge, mira la sorpresa que tengo para ti. Quién mejor que tú puede tener este recuerdo’.

Una joya del fútbol peruano.

Está firmada por él. Acá está el sello con la fecha. ‘Para Jorge Arriola ‘Chupo’, el mejor amigo’. El 31 de agosto se han cumplido 54 años del partido. Y el mismo día, con amigos, le hicimos un homenaje a ‘Cachito’. A él, a José Fernández y a Pedro González. Le hicimos el homenaje a José pensando también en su tío ‘Lolo’, que un 30 de agosto de hace 70 años se había retirado. Una reunión muy bonita.

Estuviste en procesos eliminatorios. Por ejemplo, el 81.

El 81 fue maravilloso. Ahí estuve como integrante de la comisión de la selección, ya trabajando con con el equipo. Pero el año 73, por ejemplo, fui al partido definitivo de repechaje en Montevideo, con un grupo de amigos, especialmente del Lima Cricket, que había venido de Miraflores. Estuvimos en Buenos Aires y después en barco fuimos a Montevideo. Lo que no pensamos sucedió: perdimos. Teníamos una mente triunfalista. El equipo era muy bueno y pensábamos que clasificábamos. Cuál sería mi decepción que no fui a Buenos Aires. Salí del estadio y me fui al aeropuerto a buscar un pasaje directo a Lima. Le encargué a un amigo mis cosas.

Te frustraste tanto que no fuiste a ese mundial. Podrías haber ido a 15.

No fui al mundial del 74 porque no estaba Perú. Yo había estado en los Juegos Olímpicos de Munich del 72. No fui a pesar de tener familia deportista en Alemania, quienes me brindaban todas las facilidades para ir. En ese momento tomé esa decisión, de la que me arrepiento.

Nos falta hablar de la clasificación del 81, en Montevideo. Ese partido inolvidable.

Un equipo que estaba en un momento brillante. Una gran exhibición de fútbol y goles fantásticos. Yo estaba concentrado con la selección en el Country. Hay una anécdota muy simpática. Tim, en su forma de vestirse, tenía algo muy especial: sus gorritas. Y todas las gorras eran mías. Cuando yo lo conocí, tenía una gorrita muy sencilla, una una tela lisa, no tenía nada, dije profesor si a usted le gusta usar una gorritas usted no puede usar esa gorra bonitas, abuelo. Yo tenía una colección de gorritas escocesas que había traído de mis viajes a Europa. Había una que usó en el Perú-Colombia en Bogotá. Desde la tribuna le tiraron un ‘pucho’ que empezó a hacerle hueco a la gorra. Empatamos 1-1 con el gol de Guillermo la Rosa y centro de Gerónimo Barbadillo. Como buen brasilero, era de cábalas y tuvo que parar el bus para regresar por la gorra. Y se la puso con el partido ante Uruguay. Y clasificamos. Yo no tengo cábalas: mi cábala es ir al mundial.





AUTOFICHA

“El año 78 Augusto Polo Campos compuso el ‘Contigo Perú’, que es una maravilla, de una inspiración tremenda. Yo tenía mucha amistad con Óscar Avilés y Arturo Cavero. Fueron el complemento ideal. Nada se canta con tanta emoción, respetando nuestro himno.”

“No somos un un país muy unido. Lo digo con tristeza. Hay muchas desigualdades. Estamos alejados los unos de los otros. Y el poder del fútbol es increíble, maravilloso. Nos une. Y casi diríamos que es lo único que nos equipara. Las mismas ilusiones, los mismos sueños.”

“Ahora clasifican siete y se quedan tres. Sacarle tres puntos a Paraguay para comenzar sería valiosísimo”, dice quien fue relacionista público deportivo en Backus. Nació en Alemania y vino al Perú a los 2 años. Tiene una amplia colección de camisetas, chimpunes, fotos, banderines y autógrafos.