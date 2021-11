Tras su auspicioso estreno como entrenador de Águilas Doradas, Johan Fano brindó varias entrevistas no solo para canales de Colombia, sino también para medios peruanos. En una de ellas, el popular ‘Gavilán’ se refirió a Gianluca Lapadula, uno de las figuras actuales de la ‘Blanquirroja’.

“Hoy por hoy, me parece que su rendimiento ha sido importante. Le ha caído bien al grupo”, señaló Fano para Willax Deportes. Asimismo, el ahora director técnico confesó que antes de que Lapadula obtuviera la fama de ahora “nunca lo había visto jugar”, “no lo conocía” y “no sabía ni quién era”. “Entonces. yo no puedo hacer una opinión de algo que no conozco”, indicó.

Por otro lado, el exdelantero de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Once Caldas, Atlético Nacional, Atlante, entre otros, reveló que en tierras colombianas comparan a Lapadula con el Fano de hace algunos años, en su etapa de futbolista.

“Muchos periodistas acá en Colombia lo comparan conmigo, en la época que yo jugaba, por la entrega, por el sacrificio, por pelear cada balón, por las diagonales, por la fortaleza anímica. Lo más importante es que él le está siendo útil a la selección y eso está bien”, apuntó.

Johan Fano dirigió a Águilas Doradas el reciente domingo, en el cierre de la fase regular de la Liga BetPlay. El cuadro oriental se llevó la victoria (1-0) de su visita a Santa Fe en Bogotá.

“Sabíamos que era difícil cambiar lo que venían plasmando ya desde hace un año, pero sí le metimos nuevas mejoras al equipo, y el agradecimiento a los jugadores porque logramos un triunfo después de 8 años en el Campín de Bogotá al Independiente Santa Fe”, contó para Radio Ovación.