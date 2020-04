La transmisión en vivo por Instagram que tuvieron Jefferson Farfán y Paolo Guerrero ha dejado muchas anécdotas pocos conocidas al descubierto, como la vez que en el hoy delantero de Lokomotiv Moscú atacó verbalmente a Santiago Acasiete cuando, según el ‘Depredador’, este se encontraba tranquilo en una concentración de la selección peruana.

Jefferson Farfán le preguntó a su compadre por alguna travesura que haya hecho en una concentración y Paolo respondió que “era difícil porque es un día antes de los partidos". Sin embargo, se acordó aquel impase que tuvieron la ‘Foquita’ y el exdefensor de Almería de España.

“Te acuerdas cuando cuando le mentaste la madre a mi tío Acasiete”, dijo Paolo Guerrero y Farfán se sintió incómodo y le respondió. “Oe, cállate la boca, eres bien ‘palta’. Qué malcriado eres”, pero luego se defendió diciendo que “Con el tío Acasiete fue porque hubo un roche, ahí”.

Según Guerrero, Farfán le dijo “feo de m...” en ese ataque. “Mi tío ‘Santi’ estaba tranquilo y por las h... lo hiciste m... ese día.”

“No -respondió Farfán- El tío Santi estaba con su ‘tragamonedas’". y Paolo Guerrero le refutó esa afirmación contando que “No. Estaba bien peinadito y tu le dices 'Oe, ¿Qué tienes? ¿Te crees Claudio Pizarro”. El delantero del Lokomotiv no se quedó callado y señaló que todo empezó por la forma de hablar del hoy retirado futbolista.

“Acuérdate que me vino a hablar como español. ‘Joder tío, que me he comprado un Mini Cooper’”, dijo Farfán para cerrar el tema entre risas.

