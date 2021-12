Jefferson Farfán y un grupo de habituales llamados a la selección peruana están asistiendo a las instalaciones de la Videna para entrenar pensando en lo que se viene el próximo año: dos amistosos en enero (Panamá y Jamaica) y el reinicio de la Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Colombia y Ecuador).

Mientras realiza las actividades diarias, la ‘Foquita’ Farfán demuestra en las redes sociales que se lo pasa muy bien. De hecho, el jugador de Alianza Lima compartió una historia en Instagram en la que también aparece Alberto Rodríguez, defensor que jugó por la Blanquirroja en el Mundial Rusia 2018.

Tantos años, tantas convocatorias y tantas concentraciones con la Blanquirroja son suficientes como para que el goleador tenga demasiada confianza con el ‘Mudo’, quien se caracteriza por su seriedad. Por ello, el goleador grabó un video en el que le gastó una broma al ex Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

La broma de Farfán al 'Mudo' Rodríguez. (Foto: Captura de Instagram)

“Alberto Rodríguez, mejor central del fútbol peruano, de lejos. Años de años, el mejor. Él sabe, él sabe, solo que se agranda un poquito, ‘pelao’”, expresó Farfán. En paralelo, el ‘Mudo’ respondió con el pulgar arriba y una sonrisa tímida. Eso no fue todo, porque el delantero subió ese contenido con la siguiente leyenda: “No te agrandes, ‘pelao’”.

La primera víctima de Farfán

La ‘Foquita’, quien se pone en forma en los ambientes del predio ubicado en San Luis, está sobre una camilla realizando sus labores diarias. De pronto, el ‘Orejas’ apareció e inició la divertida escena entre los mundialistas en Rusia 2018. El campeón de la Liga 1 soltó unas frases y el hombre de DC United miraba con gesto de seriedad.

“¿A quién le has ganado, ah, ‘Orejón’? Agrandado eres, ¿no? ¡Saluda! ¿Qué pasa, qué?”, expresó Farfán a Flores. Claro, interpretando el contexto y lo bien que se llevan por su relación de años en la interna de la blanquirroja, todo siempre ha sido con la buena onda que hay entre ellos.

El divertido encuentro entre Jefferson Farfán y Edison Flores. (Fuente: Instagram de Jefferson Farfán)

No solo eso, ‘Jeffry’ añadió una leyenda en el video que subió en sus historias. “Estos chicos de ahora ya no respetan nada, carajo. Igualito lo quiero”, escribió y, de paso, mencionó a Edison Flores. De su lado, el ex Universitario de Deportes replicó este posteo en su cuenta e hizo mención del apelativo del goleador: “El 10 de la calle”.

Selección peruana: agenda 2022

4:00 p.m. Perú vs. Panamá – Estadio Nacional – Amistoso – Domingo 16 de enero

8:00 p.m. Perú vs. Jamaica – Estadio Nacional – Amistoso – Jueves 20 de enero

4:00 p.m. Colombia vs. Perú – Estadio Metropolitano – Eliminatorias – Viernes 28 de enero

9:00 p.m. Perú vs. Ecuador – Estadio Nacional – Eliminatorias – Martes 1 de febrero