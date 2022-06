La última presentación de Jefferson Farfán con Alianza Lima fue el 28 de noviembre del año pasado. Aquel día, el delantero estuvo presente en el partido contra Sporting Cristal que coronó a los Blanquiazules como los campeones de la temporada 2021 de la Liga 1. En más, el futbolista de 37 años se enfocó en recuperarse totalmente de la lesión en la rodilla que le ha impedido estar al ciento por ciento.

Eso sí, la ‘Foquita’ admitió que el proceso de enfrentar una lesión fuerte “es bastante duro”. Encima, el artillero reconoció que debe convivir con otros factores. “Todas las personas que las han tenido lo saben. Lidiar contra eso es complicado, más aún si tienes la carga de la prensa. Mi caso es peculiar, a veces hay una presión extra hacia mí, pero ya estoy acostumbrado”, indicó.

“Tengo una lesión grave de cartílago, que es bastante complicada, y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza. Sino hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado el fútbol”, agregó.

En la misma línea, Farfán confesó que aún experimenta algunas molestias, pero hace su mejor esfuerzo para retornar totalmente recuperado. “Todavía no ha llegado ese momento (de estar al 100 por ciento). Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva”, expresó.

Y cuando consiga estar en óptimas condiciones, Farfán señaló cuáles son los objetivos que desea cumplir hasta cerrar el 2022. “Quiero recuperarme al 100 por ciento, lo más importante para mí es la salud, salir campeón con Alianza y ver qué pasa a partir del próximo año”, sentenció ‘Jeffry’ en una charla organizada por la compañía Nike.

En la campaña pasada, Farfán jugó un total de 14 compromisos en la Liga 1. Además, el delantero marcó cuatro conquistas para colaborar con el título que levantó Alianza Lima.