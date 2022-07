El último adiós. Ricardo Gareca, el ahora extécnico de la selección peruana, se despidió de la blanquirroja luego de que las negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no llegara a un acuerdo con él en la última reunión que tuvo con Agustín Lozano en Buenos Aires.

Tras ello, el último lunes por la noche el argentino llegó a nuestra capital para brindar su última conferencia de prensa con los medios nacionales. En primer lugar, el argentino le dedicó palabras de agradecimiento a su comando técnico, a la FPF, a los jugadores y los hinchas.

“Quiero agradecer en Juan Carlos, porque confió en mi desde en un primer momento, una persona invaluable y muy importante en este periodo, sentí su apoyo y su experiencia para manejar distintas situaciones. Para nosotros es una persona indispensable”, indicó Gareca sobre Juan Carlos Oblitas, director deportivo.

“A los jugadores que, el orden más allá que uno le pueda dar, desde el que tuvo una sola convocatoria hasta los que estuvieron prácticamente desde el primer momento. Fueron vitales, claves, agradecerle enormemente por el enorme respeto que tuvieron con nosotros, el gran profesionalismo y la gran predisposición para todos los requisitos que teníamos a nivel de cuerpo técnico, le estoy eternamente agradecido al jugador peruano”, extendió Gareca.

Además, hizo énfasis en su primera gran declaración cuando fue presentado como técnico de la selección nacional: “Creer en el jugador peruano”.

“Lo que dijimos en el primer momento cuando nos hicimos cargo de la selección, que creíamos fervientemente en el jugador peruano. Estamos más convencidos que aquella frase que dijimos la pudimos transformar en algo real, más que una frase que dijimos para quedar bien, lo dijimos convencidos y con la fe intacta en el jugador peruana. A todos ellos, le agradesco”, indicó.

“La gente fue clave”

Ricardo Gareca no se olvidó de los hinchas, a quienes agradeció por el apoyo hasta en los momentos más complicados de la selección a su cargo desde el año 2015.

“La gente peruana, a todo el pueblo, de acá y en el exterior, lo que hicieron por nosotros es algo inolvidable. Porque nos apoyaron desde el primer momento, aun en los momentos más difíciles, más complicados, siempre tuvimos el respaldo de la gente, en todo momento. Agradecerles enormemente”, indicó.

Un vuelvo fundamental

El ahora extécnico de la selección peruana no quiso ahondar en detalles sobre lo que llevó finalmente a tomar la decisión de no continuar a cargo de la selección peruana.

“Hubo un vuelvo fundamental. Si ustedes me dicen y yo les puedo decir concretamente en qué, no lo sé, lo desconozco. Soy un hombre de fútbol y estas cosas suelen ocurrir, pueden pasar. Pero no quisiera profundizar y no quisiera decir que fue lo que llevó a que haya un vuelvo fundamental en todo, más de eso no me puedo expresar. Había un interés de la federación, había un interés de nosotros para continuar. Después, se produjo un quiebre, ¿en qué momento? no lo sé, lo desconozco”, mencionó Gareca.

“El proceso nuestro de continuar cuatro años más, ya estábamos involucrados sentimentalmente. Cuando uno se empieza a involucrar sentimentalmente por todo lo vivido, ya era una gran carga en todo aspecto, imagínese cuatro años más a cargo de la selección, involucrado uno sentimentalmente, porque esto nadie lo va a parar. Yo nunca voy a dejar de estar agradecido con el país, esto queda para siempre”, agregó en otro momento el argentino.

Mejorar el fútbol peruano

Por otra parte, destacó los esfuerzos que se sumaron para poder desarrollar el fútbol peruano, algo que estuvo en sintonía con el trabajo de Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas.

“Siempre estuvo en nosotros el interés de mejorar el fútbol. Ustedes son testigos, de involucrarnos en plena pandemia, de hablar con el presidente de la República, de hablar permanentemente por el fútbol. Es un interés permanente nuestro que el fútbol mejor, es necesario que el fútbol peruano mejore y resalto la figura de Edwin Oviedo porque fue, junto con Juan Carlos Oblitas fue el iniciador en todo lo que tuvo que ver en la reforma del fútbol peruano para un progreso”, indicó.

“Somos agradecidos, por eso era necesario para nosotros agradecer a la gente todo este periodo y todo lo que han hecho por nosotros. El tema es que es necesario que el fútbol peruano mejor, que mejoren las canchas, los equipos, la infraestructura. Para eso se necesita dinero y compromiso de todos, de los clubes, del Estado, los empresarios”, señaló en referencia al crecimiento del fútbol peruano.

“Perú necesita un proyecto para que los grandes talentos que tiene, a todo nivel, no solo de fútbol sino de todo deporte, tenga el apoyo necesario para poder crecer. Todo eso es infraestructura, proyecto, costo, crecimiento, progreso. Cuando hablo de la cultura, porque creo que un país que tenga deportes con una buena educación hace mejores ciudadanos, mejores personas, competitivas, cultas y eso es indispensable para el crecimiento del país”, añadió respecto a ello.

Juan Carlos Oblitas, vital

“Creo que él es vital para todo cuerpo técnico que venga, sobretodo por el conocimiento que tiene del jugador peruano, y las posibilidades de apoyo y respaldo. Trabajar como trabajamos nosotros, es trabajar con una tranquilidad impagable. Es necesario que Oblitas continue en el cargo por la tranquilidad que puede ofrecer para el futuro comando técnico de las selección”.

Mario Cupelli se refirió al punto económico del contrato

Por su parte, el abogado de Ricardo Gareca, aclaró el rumor sobre el recorte económico que se habría planteado para el salario del técnico, aclarando que no fue un tema económico lo que llevó a que el argentino no continue en la selección peruana.

“No puedo dar con toda precisión toda la cronología que en virtud que ambos contratos tienen una clausula de confidencialidad, no voy a ser yo quien violente esa cláusula. Hubo una reunión entre gente asignada por el presidente Lozano, el hijo de Ricardo Gareca y yo. No es esto una cuestión economía, había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación de algunas cláusulas, esa sumatoria no daban condiciones para poder continuar con el contrato. Esta falta de confidencialidad se vio evidenciada con anterioridad a la reunión”, indicó el abogado.

Gareca se despidió de la selección tras más de siete años

Gareca tiene como máximo logro haber llevado a la selección nacional a un Mundial luego de 36 largos años, cuando clasificó a Rusia 2018 tras una dura etapa de clasificatoria, accediendo al repechaje intercontinental, en el cual superó a la selección de Nueva Zelanda.

Asimismo, rompió muchas rachas negativas que tenía la selección peruana, muchas de ellas fuera de casa, siendo el técnico con más victorias de visita de la historia de la blanquirroja.

También llevó a Perú a jugar una final de Copa América luego de más de cuatro décadas.

Cabe recordar que el contrato de Ricardo Gareca con la selección peruana concluyó tras la dura caída por penales ante Australia el pasado junio en Doha, por lo cual la blanquirroja no pudo acceder a Qatar 2022, lo que hubiera sido una histórica clsificación a dos Mundiales consecutivos.

Con poco más de siete años a cargo de la selección peruana, Ricardo Gareca cierra así un ciclo exitoso con la bicolor, siendo uno de los técnicos con mejores cifras dirigiendo al seleccionado nacional.

Hoy por hoy, tras la decisión del argentino de no continuar más con la blanquirroja, pero con todo el cariño de la gente que lo respaldó en este largo camino que hoy llega a su fin, la FPF tiene la complicada tarea de buscar un reemplazo para el argentino y así abrir una nueva etapa para la selección peruana de cara al Mundial 2026.

