Las diferencias entre Gianluca Lapadula y Benevento llegaron a su fin tras varias semanas de incertidumbre. El peruano se reintegró a los entrenamientos grupales hace unos días y, ya este martes, volvió a ser convocado para jugar reaparecer en las canchas y jugar un partido oficial.

El ‘Bambino’ figura en la relación de veintitrés elementos que consideró el entrenador Fabio Caserta, con miras al compromiso de este miércoles 23 de febrero ante Como desde las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ciro Vigorito, en el marco de la jornada 25 de la Serie B de Italia.

Lapadula fue apartado de las actividades habituales del equipo italiano y se perdió los últimos siete cotejos de la liga de ascenso en Italia. La última vez que el deportista de 32 años participó en un encuentro de Benevento fue el 15 de diciembre del año pasado, ante Fiorentina por la Copa Italia.

La lista de convocados de Benevento para partido ante Como.

La palabra del presidente de Benevento

El delantero ítalo-peruano superó los inconvenientes que tenía con la institución que compite en la Serie B, por una supuesta intención de dejar el equipo y fichar por otro club en enero- y volvió a los entrenamientos desde el pasado miércoles, según reveló el presidente del club, Oreste Vigorito.

“Hoy (lunes) hubo una audiencia. La semana pasada recibí una llamada de Lapadula y hablamos sobre el tema. También con Fabio Caserta (entrenador) y Pasquale Foggia (Director deportivo). Luego quería conversar con el equipo, porque no me gusta tomar decisiones sin conocer la opinión de todos”, indicó el directivo ante la prensa.

“Gianluca me hizo una propuesta para volver, con un arrepentimiento a la actitud que mantuvo. Cuando había expresado su voluntad de irse, yo ni siquiera me encontraba en Italia. Ciertamente hubo acciones equivocadas y me dijo que quería volver a Benevento. Si no me hubiera unido, no nos habríamos deshecho de Lapadula”, agregó.