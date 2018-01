Germán Leguía: "Le ganamos a Colombia y ya estamos en el Mundial"

POR: JUAN NOVOA SHUÑA

Germán Leguía es hombre de fútbol. Sabe lo que es jugar un Mundial y lo que cuesta llegar a él. Por eso, ‘Cocoliche’ analiza el presente de la selección y augura una clasificación directa a Rusia 2018. Para el ex mediocampista de Universitario y de la ‘Blanquirroja’, la clave para vencer a Colombia es jugando bien, pero también estando atentos a lo que pueda suceder fuera de la cancha.

¿Cómo viste a la selección ante Argentina?

Me parece impresionante, nunca me había imaginado a Argentina con todas esas artimañas, sorprendió que mojaran la cancha, que viniera el presidente de la FIFA (Gianni Infantino), todo lo que hablaron de Gallese.

¿Gareca fue por el empate?

Sí, claro. Hay que tener en cuenta de que él nunca juega al empate, pero jugadores como Farfán, Paolo (Guerrero) podrían lesionarse al picar en una cancha muy pesada como la Bombonera. Entonces se optó por aguantar un poco. Creo que la patada que le meten a (Sergio) Peña nos dejó sin un jugador importante. Esa patada fue criminal.

A Guerrero también le entraron fuerte varias veces.

Sí. Qué increíble. Y a parte le cobraban foul a Guerrero cada vez que ‘pivoteaba’, fue terrible (las decisiones del árbitro). Con los jugadores que tiene Argentina, yo los mandaría a jugar al fútbol.

¿El árbitro fue localista?

Sí, no hay dudas, el árbitro (el brasileño Wilton Sampaio) fue muy localista. Esa amarilla que le sacó a Farfán porque pisa la pelota es para no creerlo, la amarilla a Tapia y a Guerrero también. Primero tendría que haber botado a Mascherano, un tipo malcriadísimo que lo empuja, lo insulta y no le dice nada.

¿Qué impresión tienes sobre el equipo en estas últimas fechas de las Eliminatorias?

Esos jugadores, cuando los llamó Ricardo, estaban acá (en el Perú). Gallese estaba acá, ‘Orejas’ (Flores) estaba acá, Carrillo estaba en Portugal sin jugar, al igual que Tapia en Holanda. Pero Ricardo los ha potenciado. Son humildes y sencillos, nadie se cree lo máximo, los ves unidos y con unas ganas de luchar, eso es algo que ha conseguido Ricardo. Este es un equipo, el que entra no desentona, eso es increíble.

¿Crees que tenemos futuro?

Si juegas una clasificación cuando tu campeonato es bueno, eso es lo normal en cualquier lado del mundo. Tú no puedes querer ir al Mundial con un campeonato tan malo como el peruano. ¿Qué se hacía entonces? Mira, en el 78, la columna vertebral (de la selección) eran los jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal, ambos jugando en la Copa Libertadores. En el 98, también la columna vertebral fue de Cristal con algunos de la ‘U’. ¿Qué columna vertebral tenemos ahora? No hay. La columna vertebral la conforman jugadores de varios equipos y fue Ricardo quien ha creado las sociedades.

Más allá de si logramos o no ir al Mundial Rusia 2018, ¿Gareca tiene que seguir?

Claro, no lo entendería de otra forma. Por lo que ha hecho. Si tú te pones a pensar hubo otros entrenadores, con mejores jugadores, pero que no han logrado nada. Este equipo, en cambio, ha logrado cosas impresionantes, ese recibimiento que tuvo en Buenos Aires no lo ha conseguido nadie. Se le ganó a Ecuador, al que no le podíamos ganar, le hemos ganado a Paraguay en su cancha, algo que no lograron las estrellas de antes.

¿Qué nos espera el martes?

Antes hubiese estado asustado, pero ahora dependemos de nosotros mismos. Le ganamos a Colombia y estamos en el Mundial, se lo merecen estos chicos. Yo creo que Colombia está igual que Argentina, asustado a muerte, sabe lo que es Perú.

¿Cómo vencer a Colombia, al que no le ganamos hace mucho tiempo en Lima?

En lo que hace este equipo, todos marcan, todos apoyan y de allí mismo salen en ataque, además juegan bien. Con Ricardo volvimos a lo nuestro, a jugar bonito. Perú tiene que seguir en ese camino, jugando bien. Tienen que jugar como cuando les dimos cátedra a varios equipos.

¿Cuán peligrosa puede ser esta Colombia que perdió ante Paraguay?

Hay que cuidarnos de que vengan acá y nos metan patadas, nada de ser ‘buenitos’. El Mundial es un negocio, hay que cuidarnos del árbitro. Perú es un equipo que no mete patadas, pero que sí tiene un montón de (tarjetas) amarillas. Estar en un Mundial es algo que te hace inmortal y hay varios equipos que buscan llegar a como dé lugar.

¿Cómo ves el aspecto mental de los jugadores?

Espectacular. Ya les dije a todos, Ricardo cree en estos jugadores, él se la ha jugado por estos chicos cuando nadie los quería, nadie hablaba bien ni de Cueva, ni de Ramos, de ninguno. Entonces estos jugadores creen en él, lo que él les diga, ellos lo hacen.

¿Claudio Pizarro debe volver a jugar en la selección?

No, respeto mucho a Pizarro, ha hecho una gran carrera, pero, como dijo Oblitas, al Mundial tienen que ir los que han conseguido la clasificación. Pizarro si quiere que vaya como invitado.

¿Por qué Argentina está en una situación apremiante?

Eso es consecuencia de las peleas que hay en el fútbol argentino, ya se parecen a nosotros, líos en la AFA, repatrían a jugadores viejos. El fútbol en Argentina se volvió más un negocio.

Autoficha:

* Mi nombre completo es Germán Carlos Leguía Drago. Nací en Breña el 2/1/1955. Estoy casado con Gabriela y tenemos dos hijos (Gabriela y Juan Carlos). Estudié en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y luego en el Colegio Nacional Mariano Melgar.

* Profesionalmente debuté con Deportivo Municipal y de allí fui a la ‘U’. También jugué en Elche (España), Colonia (Alemania), Beveren (Bélgica), Farense (Portugal), Macará (Ecuador), Aucas (Ecuador), volví a la ‘U’ y me retiré en Sport Boys.

* He sido internacional con la selección peruana de fútbol en 31 partidos. Con la bicolor marqué tres goles y participé en los mundiales de Argentina 78 y España 82, además jugué la Copa América en 1979 y 1983. Posteriormente, me dediqué a diversas labores empresariales.