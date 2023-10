Franco Zanelatto se ganó un puesto entre los titulares de Alianza Lima y, ahora, también un lugar entre los convocados de Perú, algo que desató la preocupación de su natal Paraguay.

Como se sabe, el delantero blanquiazul nació en Asunción, pero -tras jugar en Sullana y en Lima por 2 años- decidió nacionalizarse peruano, algo que le valió un lugar en la lista preliminar de Juan Reynoso para octubre.

Sin embargo, esta decisión no habría caído bien entre los paraguayos que -según relata el propio Franco Zanelatto- ahora intentan comunicarse con él para -tal vez- ofrecerle un lugar dentro de la albirroja.

“La Selección de Paraguay nunca tuvo un acercamiento conmigo, eran más los periodistas quienes me llamaban para declarar, pero ahora que fui llamado (para Perú), me reventaron el teléfono desde allá, pero ya no contesto a nadie. Estoy muy feliz de haber sido convocado”, confesó el ‘17′ aliancista.

Con esta declaración, queda zanjada cualquier posibilidad de que el paraguayo-peruano desista de integrar el equipo de Juan Máximo Reynoso y cambie a la bicolor por la albirroja.





Números de Zanelatto (2023):

Partidos 27 Goles 4 Asistencias 1





