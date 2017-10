Flavio Maestri sobre Pizarro: "El que tiene la última palabra es el técnico, la selección está abierta"

Muchos no estuvieron de acuerdo con las últimas declaraciones de Claudio Pizarro a la prensa alemana expresando sus ganas de disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana. Lo cierto es que gran parte del último proceso eliminatorio y la posible clasificación al mundial después de 35 años, llegó gracias al aporte de jugadores jóvenes.

Dentro de ese contexto, Flavio Maestri, ex seleccionado peruano que marcó 10 goles en su etapa de jugador, se refirió acerca de Pizarro y habló sobre las exigencias de los hinchas de la 'blanquirroja'.



"Claudio no colmó las expectativas del hincha peruano. El público quiere que haga en la Selección lo que hizo en Alemania. A Guerrero le ha ido regularmente bien jugando en la Selección. Hay una diferencia entre Guerrero y Claudio”, dijo Flavio Maestri.

“Los jugadores de fútbol opinan o dicen tal o cual cosa. El que tiene la última palabra es el técnico. La selección está abierta, si Dios quiera clasifique al Mundial”, comentó Maestri tras señalar que las declaraciones de Pizarro son un poco irrelevantes porque lo que es importante hoy es que Perú está cerca de sellar su pase al Mundial.

Maestri también aprovechó para comentar la situación actual de su ex club, Sporting Cristal. "Veo un equipo que ha perdido la confianza, sin la chispa. Ellos ven la tabla y se dan cuenta que ya no tienen posibilidades de pelear el título, ya no están esos deseos por pelear por el título.", expresó Maestri.