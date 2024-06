Luego de que Renato Tapia decidiera no jugar la Copa América por la falta de un seguro laboral contra lesiones (estará sin equipo desde el 1 de julio), todas las miradas fueron hacia Christian Cueva, quien entrena como ‘invitado’ en la Selección Peruana con miras a jugar este mes la Copa América.

Si el popular ‘Aladino’ tampoco tiene equipo, entonces ¿Quién le cubre su seguro? ¿Qué pasaría si sufre una fuerte lesión? ¿La Federación correría con sus gastos? ¿Hay alguna diferencia de trato con el ‘10′ y con el ‘13′ del ‘equipo de todos’? Sobre todas estas dudas -y muchas más- Perú21 conversó con Julio García, su abogado y representante.





¿Christian Cueva tiene seguro contra lesiones?

Él está sin equipo y todavía no ha sido convocado. Él ha ido con el status de invitado y, si finalmente es llamado, me imagino (porque no se ha conversado) que la Federación tomará cartas en el asunto para atender la parte médica y los gastos si es que hubiera alguna lesión importante.





A pesar de que aún no esté convocado oficialmente, ¿Qué pasa si se lesiona, quién corre con esos gastos?

Yo asumo que tendría que ser la Federación, ¿no? Porque finalmente no sería un acto unilateral: él no puede entrenar con la selección si es que ellos no están de acuerdo. Él está vistiendo el uniforme bicolor, pero (ojo) su situación no es laboral.

En el caso de Renato Tapia, lo que se complica es la parte laboral, no la médica, que está estandarizada. Por ejemplo, Cueva se lesionó en Alianza Lima, terminó su contrato, pero ellos tuvieron que cubrir los gastos porque así lo habían firmado.

Entonces, básicamente ahora sería algo similar: si él sufre una lesión importante con la selección, es evidente que ellos -seguramente- van a cubrir todo eso. Acá no hay un tema laboral, porque Christian es jugador libre hasta el momento.





Pero si la FPF se desentendiese, ¿Qué postura tomarían?

Eso sería asumir una hipótesis. El tema se conversó “algo”; o sea, sí se le comentó a la Federación. La gerencia de selecciones hace un trabajo muy profesional, esto no se dejó al azar.

Insisto: esto es mucho más sencillo porque, de tener una lesión, nadie tendría que cubrir su sueldo (porque es jugador libre). Eso es la diferencia (con el caso Tapia, cubrir su sueldo como futbolista).

Por ejemplo, el otro día, Christian tuvo una molestia muscular y le hicieron una resonancia magnética. ¿Quién asumió los costos? Evidentemente, la Federación. Entonces, eso está cubierto.





¿Y si necesitase una cirugía, por ejemplo, la FPF también correría con esos gastos?

Eso está dentro del concepto de gastos médicos. Todo lo que tenga que ver con la parte médico o rehabilitación, en su momento, seguramente lo cubrirá la Federación.





La póliza de Tapia vale entre 80 y 100 mil dólares ¿Cuánto la de Cueva?

Son dos cosas diferentes, porque en la póliza de Renato se incluye el riesgo laboral (lesión superior a 28 días), que suma todos los gastos laborales (operación, rehabilitación y salarios), pero Cristian es un jugador libre (y no tiene sueldo) desde febrero.





¿Cristian conversa con algún equipo peruano o del extranjero?

Hay interés de algunos clubes de varios lugares, donde Christian ya ha pasado, y también de Sudamérica, pero todavía no se ha terminado de concretar nada. Imagino que en las próximas semanas se definirá.

Además, en este momento, él está pasando por una situación complicada, como el accidente de su abuelo que, sumado a las críticas sobre que se amaneció en una disco, que no es cierto, ha sido el jugador más -no sé si discutido, pero por lo menos- del que más se ha estado hablando durante las últimas semanas.

Momento complicado, carga bastante pesada. Su abuelo es quien lo crio, mientras su papá y mamá trabajaban. Él estaba muy dolido, golpeado.





¿Planean hacer el anuncio o concretar algo antes de la Copa América o después?

Depende mucho de que llegue una oferta que a Christian le suene interesante, que le permita por lo menos entrar a un camino y que le permita volver a donde él estaba antes. Obviamente, consciente de que la mayor parte del trabajo le corresponde a él (cuidarse, prepararse, entrenarse y corregir algunas cositas, mejorar).





Dos o 3 mercados que pueda revelar...

Perú de todas maneras. Argentina y Arabia Saudita también.





Un club grande de Argentina imagino...

En eso estamos todavía. Mentiría si dijera que se trata de clubes grandes. Todavía no, pero sí hay intereses de clubes de Primera División de Argentina, eso sí.





¿Pero la intención de Cueva es volver para esta segunda mitad del año?

Claro que sí. Por supuesto.





