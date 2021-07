El duelo de Perú vs. Brasil llamó la atención por más de un motivo y, uno de ellos, fue - en definitiva - una jugada polémica dentro del área de la ‘Canarinha’ que no paso revisión del videoarbitraje. Debido a ello, el exárbitro, Javier Castrilli, no ocultó su disconformidad e ironizó respecto al uso que se le ha dado al VAR en la Copa América 2021

“A esta altura, uno comienza a considerar que el VAR en Sudamérica es joda”, fueron las palabras que uso el argentino en un mensaje, junto a un video, en su cuenta oficial de Twitter.

A esta altura uno comienza a considerar que el VAR en Sudamérica es joda… pic.twitter.com/lLpBVWDb8e — Javier Castrilli (@castrillijavier) July 6, 2021

La jugada a la que se refiere el polémico exárbitro se dio en el primer tiempo. Un disparo de Sergio Peña hacia el área de Brasil, se desvió debido a un choque con el brazo de Thiago. Ante esto, el volante peruano reclamó un penal en favor del conjunto blanquirrojo, pero, el chileno encargado de dirigir el duelo no lo tomó en cuenta y tampoco consideró necesaria la ayuda del VAR en la dudosa acción.

Cabe destacar que, no es la primera vez que Castrilli critica el videoarbitraje en la Copa América 2021. En el duelo de Uruguay vs. Chile, el argentino recalcó la inexistencia del VAR en un posible penal.

Junto con el VAR, Roberto Tobar fue criticado por algunos jugadores del duelo de Perú con Brasil, así como algunos periodistas y hasta Ricardo Gareca que consideró errónea la actitud del juez chileno con los futbolistas peruanos y brasileños.

“Los árbitros están para darle calma a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, ni para tratarlos mal porque todos estamos en una situación de adrenalina pura. Ellos son los que mejor trato deben dar con relación a los jugadores”, sostuvo el ‘Tigre’.