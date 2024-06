Christian Cueva viene de apenas recuperarse de una fuerte lesión a la rodilla y de no jugar profesionalmente desde octubre, pero tiene altas posibilidades de debutar mañana en la Copa América.

Y Jorge Fossati salió en su defensa, pues el popular ‘Nonno’ considera que ‘Aladino’ es importantísimo para la Selección Peruana y, sobre todo, para su esquema, donde aún no encuentra la mejor “pierna”.

El seleccionador nacional habló desde Dallas, Estados Unidos, a tan solo un día del Perú vs Chile, el Clásico del Pacífico, y salió como ‘padrino’ del habilidoso volante a quien le ve condiciones para tener minutos.

“Hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva y lo que buscan es poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar”, arremetió el seleccionador nacional contra sus críticos.

Luego, Jorge Fossati se contradijo y agregó que “a mí no me molesta lo que hablen o lo que no hablen, porque él ha ido superando todo y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo necesitemos”.

“Obviamente, no hay que estudiar en la NASA para saber que un jugador sin actividad -como él- no está para 90′ de entrada. Eso lo dicen los que quieren poner piedras en el camino”, arremetió el ‘Nonno’.







