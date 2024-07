Desde hace ya varias semanas que Jefferson Farfán se encuentra en boca de todos y no precisamente por su gran carrera como futbolista, sino por verse involucrado en una serie de dimes y diretes con periodistas deportivos y exjugadores. Esta vez, Erick Osores contó un episodio desagradable que la ‘Foquita’ le hizo pasar a nada más que Daniel Peredo.

Según el relato de Osores sobre el exjugador de Alianza Lima y Peredo, esto ocurrió antes del Mundial Rusia 2018, al cual Perú logró clasificar de manera histórica. El amargo momento que Farfán le hizo pasar a ‘la voz de la selección’ ocurrió precisamente en este país, cuando el exdelantero jugaba por el Lokomotiv Moscú.

“Esto nunca lo conté ni pensaba contarlo, pero lo suelto hoy. Entonces, estaba en el sorteo, a Perú le tocó Dinamarca… habíamos varios periodistas, entre ellos Daniel Peredo”, contó.

“Ese día Lokomotiv ganó en el último minuto y lo hizo con gol de Jefferson Farfán. Yo estaba con Peredo y esperábamos a que Farfán salga para hacerle una entrevista. Daniel se le acercó a Farfán esperando que sea recíproco, y cuando empezó a hablarle este le dijo: ‘No, no, no puedo’. Se fue de largo y lo dejó con la palabra en la boca”, dijo Osores.

Cabe recordar que Peredo tenía especial simpatía por el ex ‘10′ de la selección peruana, pues relataba de forma más emotiva sus jugadas y goles. Así podemos recordar el “Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por su madrecita...”. Sin embargo, el exfutbolista tuvo este comportamiento con el periodista.

“Hay manera de decir las cosas. A mí me decía eso y no pasaba nada, pero a Daniel Peredo. Malcriado, malcriado. Yo no lo comenté nunca, porque era un tema de Daniel. Yo estuve al costado y lo dejó como una zapatilla. Yo siempre he dicho que está ‘envenenado’, porque le hablan y los indisponen. Yo me quedé sorprendido, no me gustó lo que vi“, agregó el periodista.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO