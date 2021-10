La última fecha triple de las Eliminatorias no solo dejó en el penúltimo lugar a la selección peruana con 11 puntos, sino también le puso más trabas para que la bicolor obtenga el anhelado boleto al Mundial de Qatar 2022. Ahora, el equipo de Ricardo Gareca está a cuatro puntos de la zona de repesca, pero, para alcanzar ese pase, Perú no depende de sí mismo, sino también de otros resultados que se deben dar en las últimas seis jornadas.

“El balance es negativo en cuanto a números y resultados, así como también en la posición en la tabla. Pero me voy con buenas sensaciones de lo que vi, con optimismo, con una fe y esperanza de que podemos revertir esto. El resultado no me deja tranquilo, obviamente, pero el rendimiento de los jugadores sí” fueron las palabras del ‘Tigre’, luego del 1-0 en contra ante Argentina, en Buenos Aires.

De arranque, ganar los tres partidos de local, en el Estadio Nacional, son vitales. El primero será ante Bolivia, el 11 de noviembre; el segundo contra Ecuador, el 1 de febrero de 2022, y cerramos ante Paraguay, el 29 de marzo del mismo año. De esta manera, tendríamos 20 puntos, suma que no nos alcanza para llegar a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Por ese motivo, dentro de menos de un mes, el 16 de noviembre para ser exactos, se debe derrotar a Venezuela, en Caracas. Eso es vital. Cualquier otro resultado nos dejará prácticamente eliminados. Eso sí, con 23 puntos no estamos seguros. Por eso, aquí viene el reto más grande: sumar en Colombia y/o en Uruguay. Con todos estos resultados, recién llegaríamos a las 26 unidades, una cifra, que, según los procesos anteriores, nos darían el repechaje mundialista.

Además, necesitamos otros resultados, pero principalmente que Ecuador, los cafeteros y los charrúas se caigan en las siguientes fechas de la clasificatoria sudamericana. Y también que el repunte de Chile, que por ahora está cerca del repechaje, se detenga. Nada fácil, súper complicado, pero en el mundo del fútbol todo es posible.

FECHA 13

El líder Brasil, con el boleto casi asegurado a Qatar 2022, debe vencer a Colombia, en condición de local. Además, en Montevideo, Uruguay debe caer ante una Argentina de Lionel Messi que está imparable y es, junto al ‘Scratch’, los únicos sudamericanos invictos. Finalmente, debemos esperar un empate entre Paraguay y Chile, en Asunción. Como se recuerda, esta jornada se jugará el 11 de noviembre.

FECHA 14

En La Paz, Bolivia, donde acaba de sumar dos victorias consecutivas, tiene que superar a los uruguayos. Por su parte, se debe esperar un empate entre Chile y Ecuador, en Santiago. Entretanto, los colombianos y los paraguayos, en Barranquilla, tendrían que firmar un empate. Cabe destacar que esta jornada se desarrollará el 16 de noviembre.

FECHA 15

En Quito, Brasil debe darnos la mano y al menos empatar o mucho mejor vencer a Ecuador. En el caso de Chile, en Santiago, tiene que caer contra Argentina de Messi. Por último, en Asunción, Paraguay debe registrar una igualdad con Uruguay, mientras que Bolivia tendría que ser derrotada por Venezuela, en Caracas. Todo esto debería ocurrir el 27 de enero del próximo año.

FECHA 16

En Buenos Aires, la selección argentina tiene que superar a Colombia. En cuanto a Bolivia, debería superar a Chile, en La Paz. El combinado brasileño también tendría que celebrar sobre Paraguay, en condición de local. En esta jornada, a jugarse el 1 de febrero de 2022, Venezuela, que visita a Uruguay, ya debería estar eliminada.

FECHA 17

La ‘Verdeamarela’, de Neymar, debe tumbarse a Chile, en casa. Debemos esperar que Paraguay haga lo propio con Ecuador, en Asunción. Asimismo, Colombia, por contar con mejor plantel, tendría que derrotar en Barranquilla a Bolivia. Entretanto, Argentina debería sumar una victoria contra Venezuela. Esta jornada se llevará a cabo el 24 de marzo de 2022.

FECHA 18

El 29 de marzo del próximo año se tienen que dar los siguientes resultados para así llegar a los 26 puntos que nos llevarían, otra vez a un posible repechaje: en Quito, Ecuador debe empatar con Argentina o que el equipo de Leo Messi y compañía se imponga. Por su parte, chilenos y uruguayos deben firmar un empate.

DATOS:

En menos de un mes, la selección peruana recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional por la decimotercera fecha de las Eliminatorias. Cinco días después, visitará a Venezuela.

El viernes 29, Ricardo Gareca debería entregar la lista de convocados para esta nueva fecha doble de las clasificatorias y los entrenamientos, con los jugadores del medio local, iniciarán el lunes 1 de noviembre.