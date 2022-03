Era un 2 de marzo de 2015. Juan Carlos Oblitas y Edwin Oviedo se sentaban al lado del nuevo técnico de la selección peruana, el argentino Ricardo Gareca, quien era presentado en el cargo como sucesor de Sergio Markarián, quien había dejado el cargo interninamente a su asistente Pablo Bengoechea.

No eran tiempos muy buenos para la selección peruana, la crisis instalada antaño parecía no pasar, pese a algunas buenas actuaciones en la etapa de Markarián en la selección, como el tercer lugar en la Copa América 2011 de Argentina. Sin embargo, esto no se vio en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

Perú no pudo aprovechar que Brasil no participaba en la eliminatoria y quedó en el sétimo lugar, siendo eliminado a falta de tres fechas de concluir las eliminatorias. Esto no sentó bien para la afición, que veía nuevamente cómo un proceso fracasaba. Ni los ‘4 Fantásticos’ pudieron salvar a la selección.

Y es en ese día de marzo de 2015 que Ricardo Gareca llegaba a la selección, muchos veían con desdén la llegada de otro extranjero que tomaba las riendas de la blanquirroja. La confianza no era precisamente algo que los futbolistas peruanos tenían en el bolsillo, para ser sinceros.

Pero quien sí confiaba en el jugador peruano era él, lo dijo literalmente en su presentación: “Lo que yo creo y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión, creer en el jugador peruano”.

Pocos, pero en realidad muy pocos, se imaginaban que después esta confianza se traduciría en la elaboración de un equipo sólido, unido y competitivo que tantas alegrías le dio al alicaído fútbol peruano, un éxito que nos devolvió a un mundial luego de 36 años y tantas otras proezas que alcanzó el equipo de Gareca a base de lo que él considera fundamental: la confianza.

Vamos a lo que nos atañe. Y es que el único logro de Ricardo Gareca no es habernos llevado a Rusia 2018 y tenernos con grandes posibilidades de llegar a Qatar 2022, lo que significaría acceder a dos mundiales consecutivos por segunda vez en su historia.

La blanquirroja a cargo de Gareca logró cortar rachas realmente negativas, que nos dejó con grandes satisfacciones y alegrías. Te resumimos algunos grandes logros de la selección peruana en estos últimos 7 años.

Triunfos fuera de casa

Cuando Ricardo Gareca llegó a la selección, una de las grandes deudas eran los partidos de visita en eliminatorias. Sabemos que jugar de visita, por la geografía de la región, suele ser bastante complicado. Pero eto terminó un 10 de noviembre de 2016.

Perú rompía una racha de 12 años sin ganar en tierras extranjeras por eliminatorias, pues su último triunfo había sido ante Uruguay, allá por el año 2004 para las clasificatorias rumbo a Alemania 2006.

Perú tomó Asunción

Con goles de Christian Cueva, Christian Ramos, Edison Flores y un autogol de Edgar Benítez, Perú superó por 1-4 a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, siendo su primer triunfo en esta localidad en su historia. Una forma bárbara de romper una racha.

Perú empezaba así, quitando una derrota ante Brasil, una serie de triunfos y buenos resultados que le darían vida en la tabla de clasificación.

Operación Quito, exitosa

En la misma eliminatoria, Perú también tomaría el Olímpico Atahualpa de Quito, en donde sacó un triunfo histórico por 1-2 a la selección de Ecuador con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado. Fue la primera vez que Perú ganó en esta localidad por eliminatoria, eliminando a Ecuador además.

Este resultadazo nos dio vida en la eliminatoria, que concluiría con una clasificación a Rusia 2018, marcando el regreso al torneo de la blanquirroja.

Enmudecer la Bombonera

Si bien no fue un triunfo, Perú llegó a la Bombonera con serias chances de clasificar a Rusia 2018 y Argentina venía en un momento de desesperación. Perú sacó un empate a cero con el mejor jugador de la época, Lionel Messi. Pedro Gallese tuvo una increíble actuación ante los ‘ches’.

Tres puntos de Caracas

Un Perú renovado con los años se enfrentó a Venezuela, a Caracas, donde no ganábamos hace 24 largos años. Gianluca Lapadula y Christian Cueva le dieron el triunfo por 1-2 a la selección peruana, que a la larga fueron vitales.

Sin embargo, no solo hay que destacar los goles que se anotaron, sino los que no nos dejamos anotar. Y es que Pedro Gallese se vistió de héroe y atajó un penal en un momento crítico para la selección, luego de que Miguel Trauco tocara la pelota por accidente dentro del área, que significaría el 2-2, pero Gallese lo evitó.

Perú llegó con todo luego de golear a Bolivia, consiguiendo así ganar dos partidos consecutivos de eliminatoria por primera vez desde que estas se juegan bajo el sistema de todos contra todos.

En Barranquillla me quedo

Uno de los triunfos más épicos e importantes por el contexto es sin duda lo ocurrido en Barranquilla el pasado 28 de enero de este año. Perú llegaba embalado por sus buenos resultados, la otra cara de la moneda era Colombia, que venía de cinco partidos sin ganar ni anotar.

Esto es grave para cualquier selección, más aún para las que tienen a los delanteros de la calidad que tiene Colombia en la actualidad. Y es que no fue que no lo intentaran, solo que no se les daba, mal por ellos, pero super bien por la blanquirroja.

Perú consiguió un triunfo de visita en Colombia luego de 21 años, cuando ganó en Bogotá con un gol de Nolberto Solano, y 25 años atrás, Perú ganó en Barranquilla con un gol de José Pereda.

Edison Flores con un tanto que ‘se comió' el portero David Ospina a los 85 minutos silenció el Metropolitano de Barranquilla. Perú robaba tres puntos de visita consecutivamente por primera vez en su historia, dejando a Colombia al borde de la corniza, pues ahora no depende de sí misma para asistir a Qatar 2022.

Brasil también cayó ante Gareca

La selección de Brasil es una de las más poderosas, no solo de la región, sino también del mundo. No por nada es la pentacampeona del mundo. La selección peruana tuvo que hacerle frente varias veces, ya sea por eliminatoria o Copa América.

Y entre sus tantos enfrentamientos, el del 12 de junio de 2016 fue especial. Evidentemente, porque Perú logró un triunfazo en el Gillete Stadium, aguantando los ataques de los brasileños hasta que, tras una carrera de Andy Polo, Raúl Ruidiaz marcaba el único tanto del partido.

El gol fue polémico, pero no existía el VAR y el árbitro uruguayo, Andrés Cunha, convalidó el gol, que significaba que Perú le gane a Brasil luego de 41 largos años. Como dato extra, Brasil quedó eliminada de la competición en fase de grupos por primera vez en su historia, algo que terminó en el despido de Dunga como DT de Brasil.

Sin embargo esta no fue la única vez, pues en un amistoso, luego de la final de la Copa América 2019 ante el mismo Brasil, la blanquirroja se daría el gusto, al menos en un partido no oficial, de sacar un triunfo ante la canarinha con un gol de cabeza de Luis Abram.

No hay mal que dure 36 años

Si hablamos de logros, algo que se debe resaltar es el regreso de Perú a los mundiales. Fueron 36 largos años que la selección no asistía a este certamen, desde aquel lejano mundial España 1982. Tras una clasificatoria de infarto, que se resolvió en la última fecha, Perú accedió a los play off intercontinental ante Nueva Zelanda.

Perú empató a cero en Wellington y tenía que definir la llave en casa. La fiesta fue total cuando Clément Turpin, árbitro francés, dio el pitazo final y la blanquirroja, con goles de Christian Ramos y Jefferson Farfán, volvían a la cita mundialista.

El momento fue por demás emotivo, tanto que se declaró feriado al día siguiente y se declaró el 11 de noviembre como ‘El día del Hincha Peruano’, pues el apoyo que mostró la hinchada a lo largo del camino rumbo a Rusia fue muy importante.

Perú en una final de Copa América

Otro torneo especial para la selección peruana es la Copa América, y es que desde 2011 ocupa los primeros lugares, siendo semifinalista en cuatro de los últimos cinco torneos disputados. Pero el de 2019 fue en realidad especial.

Perú superó la semifinal goleando a su clásico rival, Chile, por 3-0, que lo llevó a una final ante la local Brasil, una instancia a donde no había llegado desde que salió campeón ante Colombia en 1975, cuando ganó su segunda copa.

Fueron 44 años que tuvimos que esperar para llegar a ver a Perú en una final, que aunque se perdió, se recordó mucho por el gol de Paolo Guerrero, que puso el 1-3. Brasil fue campeón y aplaudió a la selección peruana, que quedó en segundo lugar.

Hoy por hoy, Ricardo Gareca está a dos fechas de poder lograr otro mundial. Y es que las posibilidades de que Perú logre el cuarto lugar depende netamente de Perú. Aunque no tiene su presencia asegurada en Qatar 2022, las expectativas son muy altas por la actualidad de los jugadores.

Esto significaría que Perú llegue a disputar dos mundiales consecutivos por segunda vez, tras las ediciones Argentina 1978 y España 1982. Confiamos en que así sea, las últimas finales son ante Uruguay en Montevideo y ante Paraguay en Lima.

