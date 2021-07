Lograron llegar a un acuerdo y Luis Advíncula se subiría, en las próximas horas, a un avión rumbo a Argentina. Una cláusula dentro del contrato con Boca Juniors que no era de agrado del lateral derecho habría sido modificada por el Consejo de Fútbol del conjunto ‘Xeneize, según informó César Luis Merlo, de TyC Sports.

El periodista argentino, con información en Boca Juniors y que viene siguiendo el fichaje del ‘Rayo’ con el cuadro argentino, sostuvo, mediante su cuenta oficial de Twitter que “el Consejo de Fútbol le dijo a Luis Advíncula hace instantes que le da la famosa cláusula que el futbolista solicitaba. Si en unas horas eso queda plasmado en el contrato que el club debe enviarle a su abogado, el se sube a un avión para venir a Boca”.

De esta manera se confirmaría la llegada del seleccionado peruano a Buenos Aires, para que pueda pasar los exámenes médicos correspondientes y ser presentado como el nuevo fichaje del conjunto que dirige Miguel Ángel Russo.

Cabe destacar que Advíncula no viajó el día lunes 20 de julio rumbo a tierras argentinas por no estar de acuerdo con una cláusula que Boca Juniors habría impuesto, la misma que decidió cambiar para poder contar pronto con el jugador peruano. Es la segunda vez que el ‘Rayo’ pierde un boleto de avión por no llegar a un pacto con los ‘Xeneizes’.

Rayo Vallecano aceptó la salida de Luis Advíncula hacia el fútbol argentino tras llegar a un acuerdo con Boca Juniors. El traspaso del jugador peruano será por poco más de dos millones de euros, incluso, tendrían - informan medios argentinos - un trato de como serían los pagos por su fichaje.