Edwin Oviedo no estuvo en la conferencia de prensa de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca seguirá con el buzo de la Selección Peruana de fútbol por tres años más (con opción a renovación si clasifica al próximo Mundial), y lo oficializó mediante una conferencia de prensa en la tarde de hoy.

En la conferencia estuvieron presentes sus asistentes técnicos Sergio Santín y Nestor Bonillo, con quienes buscará clasificar a la selección peruana al Qatar 2022.

Sin embargo, sorprendió la ausencia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien se encuentra enfrascado en medio de la polémica tras la difusión de audios en los que conversa con el hoy encarcelado empresario Antonio Camayo, y el suspendido juez supremo César Hinostroza.

A Edwin Oviedo se le cuestiona por supuestamente haber entregado entradas al Mundial Rusia 2018 al César Hinostroza, por intermediación de Camayo, hecho que el mismo Oviedo negó mediante un comunicado.

Tras la divulgación de los audios acusatorios, Edwin Oviedo solo ha precisado que espera se presente el audio completo y no parte del mismo para que se realice una correcta investigación.

Durante la conferencia de prensa, el 'Tigre' Gareca se refirió a la ausencia del titular de la FPF: “Esto es una continuidad. Cuando nos presentaron en el 2015 estaban Juan Carlos [Oblitas] y parte de la mesa. Ahora no es nada nuevo, es solo la extensión de un contrato”.

Al ser preguntados por los audios que involucran al directivo, Ricardo Gareca señaló que no es que le compete. "Estamos comprometidos con la FPF y con el país, no con alguna persona en particular. Deseamos que se solucionen todos los inconvenientes por el bien del fútbol”, concluyó al respecto.