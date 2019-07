Eddie Fleischman molesto con Christian Cueva: "Le han dicho que se tome la semana, y se la está tomando"

Eddie Fleischman no fue ajeno al reciente escándalo que envuelve al futbolista Christian Cueva, quien apareció en completo estado de ebriedad y orinando en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez durante su semana de descanso.



"A Cueva le han dicho que se tome la semana, y se la está tomando", señaló Fleischman en Fox Sports.

El periodista deportivo cuestionó que el conocido 'Aladino' no vuelva a unirse al Santos del Brasil luego que el técnico Jorge Sampaoli asegurara que el mediocampista peruano no se adaptaba al estilo de juego que él planteaba.

Agregó además que "yo me pregunto: un jugador que no logra alcanzar el nivel que satisfaga al técnico y por eso no es titular, ¿dónde tendría que estar hoy?".

En palabras de Fleischman, Cueva debería demostrar que quiere ganarse la titularidad tras haber llegar al Santos como uno de los jugadores más caro de toda su historia.

"Lo que yo espero de distinto es la actitud profesional del jugador. Christian Cueva perdió su titularidad en Sao Paulo y pidió por redes sociales salir del club y lo mandaron a Rusia; nunca logró ser titular, y al no lograrlo volvió a manifestar en redes el descontento y volvió a Brasil donde todos dijimos: es su lugar en el mundo, ahí es donde más destacó. Llegó al Santos como el fichaje más caro en su historia y nunca fue titular", precisó.



