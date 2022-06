Seriamente afectado. El lateral de la selección peruana, Luis Advíncula, anunció su retiro del combinado nacional luego de fallar uno de los penales ante Australia, que en detrimento, nos dejó fuera del Mundial de Qatar 2022.

“Pido perdón a mi familia y amigos y a todo el Perú por el dolor que causé. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto”, señaló en un sentido mensaje en sus redes sociales.

Así pues, el lateral asumió una responsabilidad tras el doloroso resultado ante Australia en la tanda de penales, que nos dejó fuera de Qatar 2022. Sin embargo, se crees que es prematuro anunciar un retiro de la selección, pues el lateral es una de las piezas con más regularidad de los últimos años, titular indiscutible en la banda derecha de la selección.

Mensaje de Luis Advíncula tras el Perú vs. Australia.

Coki Gonzáles respaldó a Advíncula

El periodista deportivo brindó su apoyo a Luis Advíncula tras fallar un penal en el repechaje ante Australia. “¿Qué le podemos reclamar? Es un futbolista que tiene una historia con la selección nacional”, dijo Coki Gonzáles.

